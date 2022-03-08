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Rusya'nın Ukrayna işgali: Savaşın yalan olduğunu iddia eden sahte paylaşımları inceledik

08.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgalinde, ana akım medyanın yanı sıra, sosyal medya uygulamaları da savaşın taraflarınca kullanılıyor. Aynı şekilde çok fazla yalan ve tuhaf haber de bu karmaşa arasında dolaşıma giriyor.

Rusya'nın Ukrayna işgali: Savaşın yalan olduğunu iddia eden sahte paylaşımları inceledik

Rusya'nın Ukrayna işgalinde, ana akım medyanın yanı sıra, sosyal medya uygulamaları da savaşın taraflarınca kullanılıyor. Aynı şekilde çok fazla yalan ve tuhaf haber de bu karmaşa arasında dolaşıma giriyor.

Bunlardan bazıları savaşın olmadığını, yaşananları medya uydurmasın olduğunu dahi ortaya atabiliyor.

Bu iddialardan bazılarını inceledik.

'Savaşın Aktörleri**' iddiası**

Genç bir kadın ve erkeği yüzlerinde sahte kan lekeleri ile gösteren video, farklı platformlarda milyonlarca kez izlendi.

Bu video Ukrayna'daki savaşın yalan, kurbanlarının da aslında aktör olduğu iddiasıyla paylaşıma sokuldu.

Videodaki kişiler gerçekten de aktörler, ancak yaşanan savaşla bir ilgileri yok. Bunlar 2020 yılında Ukrayna'da çekilen Contamin isimli bir yapımda oynayan aktörler.

Erkek aktör, Aralık 2020 yılında sette çekilen bir fotoğrafta görülebiliyor.

'**Hareket eden ölüler**'

Bir muhabirin, çok sayıda ceset torbası önünde göründüğü video da viral oldu ve Kremlin saflarındaki sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

Videonun başlamasından birkaç saniye sonra, ceset torbalarından birinde hareket gözleniyor.

Sosyal medya paylaşımında, videonun Ukrayna'da çekildiği ve "hareketli cesetlerin" de savaşın aslında yalan olduğunu gösterdiği öne sürülüyor.

Bu iddia da doğru değil.

Bu video, Avusturya'nın Viyana kentinde, Şubat ayının başlarında kaydedildi.

Görüntüler bir iklim protestosuna ait ve ceset torbalarında da eylemciler bulunuyor.

Hayır, Steven Seagal Ukrayna'da savaşmıyor

CNN kanalının resmi hesabından atılmış gibi görünen bu tweette, ABD'li aktör Steven Seagal için "Rusya özel kuvvetleri arasında görüldü" deniliyor.

Viral olan bu paylaşımı, ABD'li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan da Instagram'daki 14 milyon takipçisi ile paylaştı.

Screenshot from a fake post

Ancak aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan aktör, Ukrayna'da savaşmıyor.

Bu tweet de muhtemelen, onaylı hesaplardan atılmış tweet izlenimi vermek için yaratılmış bir sanal araçla oluşturuldu.

69 yaşındaki aksiyon filmleri yıldızı geçen hafta Fox News kanalına, iki ülkeyi "bir aile gibi" gördüğünü söyledi ve barışçıl bir çözüm çağrısı yaptı.

Joe Rogan da sonrasında bu paylaşımını sildi.

Ve bu kayıt

Geniş bir kalabalığın, meydanda bir yönetmen tarafından koşma çağrısı ile yönlendirildiği anların farklı kayıtları da paylaşıma sokuldu.

İddia, bu videonun Ukrayna'da "elde edildiği" ve medya tarafından paylaşılan bazı videoların üretilmiş olduğuna kanıt olduğu söylendi.

Ancak aslında bu anlar 2013 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde çekilen bilim kurgu filmi "Planet Earth Invasion" çekimlerinden.

Filmin yönetmeni Simon Cox, Twitter mesajında "çekimlerin bu şekilde kullanılmasından şoke olduğunu" söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı'nın eşi orduya katılmadı

Sosyal medyada Ukrayna Başbakan Yardımcısı'nın eşi olduğu söylenen bir asker fotoğrafı da dolaşıma sokuldu.

Ancak Ukrayna'nın bir devlet başkanı yardımcısı bulunmuyor, dolayısıyla böyle bir kişi de yok.

Bu sahte paylaşım, fotoğraftakinin Ukrayna first lady'si Olena Zelenska olduğu şeklinde de dolaşıma sokuldu.

Orijinal fotoğraf Kiev'de bir askeri yürüyüş sırasında çekildi. Fotoğraftaki gerçek bir Ukrayna askeri.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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