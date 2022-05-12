Rusya’nın Ukrayna’da Hak İhlali İddiaları BM’de Soruşturulacak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rus askerlerinin Ukrayna’nın bazı bölgelerinde, hak ihlalleri gerçekleştirdiği iddialarının soruşturulmasına yönelik karar tasarısını onayladı.

Merkezi Cenevre’de olan UNHRC’de oylamaya sunulan karar tasarısına, 33 üye ülke kabul oyu verdi. Soruşturma kararına Çin ve Eritre’dan red oyu gelirken, 12 üye ülke oylamaya katılmadı.

Rusya Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından, BM Güvenlik Konseyi’nde Nisan ayında yapılan oylamayla, 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılmıştı. Rus yetkililere bugün yapılan soruşturma kararı oylamasına gözlemci olarak katılma şansı tanındı ancak Rus hükümeti, söz konusu karar tasarısını “siyasi amaçlı” olduğu iddiasıyla protesto etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı Şubat ayının sonunda işgal etmesinden bu yana Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 6 milyona yaklaştı. BM verilerine göre, işgal sürecinde öldürülen sivillerin sayısı da 3 binden fazla.

