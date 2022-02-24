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“Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Başlıyor”

23.02.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price “Rusya’nın Ukrayna işgali başlıyor” sözleriyle basın toplantısına başladı. “Rusya’ya hızla ve kararlı bir şekilde karşılık verdik” diyen Sözcü, Moskova tavrını değiştirirse diyaloga hazır olduklarını söyledi

“Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali Başlıyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price “Rusya’nın Ukrayna işgali başlıyor” sözleriyle basın toplantısına başladı. “Rusya’ya hızla ve kararlı bir şekilde karşılık verdik” diyen Sözcü, Moskova tavrını değiştirirse diyaloga hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price “Rusya diplomasi konusunda ciddi olduğunu göstermeli. Ancak şimdiye kadar bunun tam tersini gördük. Moskova tavrını değiştirirse, biz de diyaloga hazırız” dedi.

Price, amaçlarının Ukrayna’nın başkenti “Kiev’e yönelik bir saldırı, korkunç insan hakkı ihlalleri ve olası savaş suçları gibi en kötü senaryoyu önlemek” olduğunu belirtti.

“11 milyar dolarlık yatırım artık denizin dibinde bir çelik parçası”

Biden yönetimi gün içinde Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen ancak Rusya’nın saldırganlığı sebebiyle Almanya tarafından askıya alınan Kuzey Akım-2 projesinden sorumlu şirkete yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bu yaptırımların Amerika’nın vereceği karşılığın başlangıcı olduğunu belirtti, “Putin gerilimi daha da tırmandırırsa başka yaptırımlar ve henüz açıklamadığımız ancak uygulamaya hazır olduğumuz ihracat kontrolü adımlarıyla biz de gerilimi yükseltiriz” diye konuştu.

Ned Price, Almanya’yla birlikte hareket ederek ''11 milyar dolarlık yatırımın artık denizin dibinde bir çelik parçası olmasını sağladık'' dedi.

“Rusya’nın Karadeniz’de 10’dan fazla çıkarma gemisi var”

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de basın mensuplarına düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Rus ordusunun işgale başlamaya hazır olduğunu söyledi ve “Girme emrini alırlarsa girmeye hazırlar” diye konuştu.

Yetkili, Ukrayna çevresindeki askerlerin yüzde 80’inin, saldırı konumuna geçtiğini belirterek Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için “Olabildiğince hazır. Her an başlayabilir diyorduk ve bugünün o gün olma olasılığı var” ifadelerini kullandı.

Üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya’nın Karadeniz’de 10’dan fazla çıkarma gemisi olduğunu ve bu gemilerin orada bulunmasının tek bir sebebi olduğunu ve bu sebebin de kara kuvvetlerinin girmesi olduğunu belirtti.

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