Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Moskova'ya siber savaş açan 'teknoloji ordusu' nedir, kimlerden oluşuyor?

"Şirketler, mümkün olan en kısa sürede Rusya'yı olabildiğince izole etmeye çalışmalı. Yaptırımlar yeterli değil."

Bu sözler Google'da yazılım mühendisi olan Ukraynalı Amerikalı Olexiy Oryeshko'ya ait. Reuters'a konuşan Oryeshko, Kiev'in gönüllü "teknoloji ordusu" kurma çağrısına yanıt veren dokuz teknoloji aktivistinden biri.

Ukrayna kökenli veya Ukraynalı göçmenlerden oluşan ordu, Rusya'ya karşı yürütülen siber savaşta önemli roller üstleniyor, Cloudflare, Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin Ukrayna işgaline karşı daha çok hareketlenmesini teşvik ediyor.

Aktivistler, çevirimiçi çağrılar veya e-posta kampanyaları aracılığıyla kuşatma altındaki ülkelerine destek olmak için çabalıyor. Çevirimiçi dezenformasyonun durdurulmasına, Rusları hükümetlerine karşı gelmeleri için cesaretlendirilmesine ve tıbbi malzemelerin teslimatının hızlandırılmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Grup özellikle siber güvenlik şirketlerinin dezenformasyon yaydığını iddia ettikleri Rus müşterileri ile ilişkilerini kesmesini ve böylece onları daha savunmasız hale getirmesini talep ediyor.Örneğin Palo Alto merkezli yazılım üreticisi CloudLinux'un CEO'su Igor Seletskiy, küresel siber güvenlik şirketi Cloudflare'den bazı Rus haber siteleriyle ilişkisini kesmesini istedi.

Seletskiy, Cloudflare yöneticilerine gönderdiği ve ardından Reuters ile paylaştığı e-postasında, "İsviçre'nin taraf tuttuğunu göz önünde bulundurursak bence Cloudflare'in de aynısını yapması önemli bir mesajın iletilmiş olmasını sağlar" ifadesini kullandı.

Cloudflare ise Seletskiy'nin dikkat çektiği bazı müşterilerinin sözleşmelerini sonlandırdığını, ancak konuya dikkatli yaklaştığını ve müşteri güvenliliğini tehlikeye atmak istemediği yönünde yanıt verdi.

Bilişim teknolojisi savaşı

Şirketler için yeni satış fırsatları yaratan Brightest Minds'ın yöneticisi Vlad Goloshuk ise geçen haftadan bu yana Ukrayna'daki ailesinin evinin önüne yağan bombaları takip ediyor ve bir süredir haber alamadığı Ukraynalı iş arkadaşlarının durumundan endişeleniyor.

Goloshuk da Rusya'ya baskı yapmak isteyen aktivistlerin arasında ve müşterilerine bu mesajı iletiyor. Görüştüğü şirketler arasında siber güvenlik şirketleri ve web sitesi sağlayıcıları bulunuyor. Bu şirketlerin bazısı Rus müşterileri ile ilişkilerini sonlandırıyor.

İspanyol teslimat şirketi Glovo için çalışan Philipp Lypniakov, "Bu bilgi teknolojisi savaşının Ukrayna'yı koruyacağını umuyorum" dedi.

Google'da ise yüzlerce çalışan, yönetici Sundar Pichai'a yazarak Ukrayna'ya daha çok destek sağlamasını, harita ve arama servislerinde değişikliklere gitmesini talep etti.

Google, son günlerde Rusya devlet medyasının reklamlarını yasakladı, Ukrayna'daki kullanıcılarının güvenliliği için yeni araçlar geliştirmeye başladı.

Öte yandan aktivistler Rusya'da savaşı destekleyen sivillerin hayatını da zorlaştırmayı hedefliyor.

Restoranlardan yemek siparişi sağlayan web platformu Allset'in yöneticisi Stas Matviyenko tarafından düzenlenen bir dilekçe, ABD'de eğlence, ödeme ve çöpçatanlık uygulamaları geliştiren şirketlerin bu servisleri Rusya'da yasaklamasını talep ediyor.

Silikon Vadisi merkezli insani yardım grubu Nova Ukraine ise, Amazon'un kargo uçaklarında ilkyardım ekipmanı için alan temin etmesini istiyor.

Nova Ukraine yöneticisi İgor Markov, Amazon'un diğer şirketlere kıyasla çok daha büyük bir ölçekte çalıştığını belirtti.

Amazon ise bu hafta Ukrayna'ya destek veren kurumlara 10 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

