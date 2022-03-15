Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Zelenskiy'den Rus askerlere 'teslim olun' çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus askerlerine teslim olma çağrısı yaptı.

Gece televizyondan halka seslenen Zelenskiy, Rus ordusunun Çeçenistan Savaşı'ndakinden daha fazla kayıp verdiğini öne sürdü, Rus askerlerinin "şimdiden savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini anlamaya başladıklarını" söyledi.

"Biliyorum hayatta kalmak istiyorsunuz" diyen Zelenskiy teslim olan askerlere "insan gibi davranılacağını" belirtti.

Zelenskiy, Rus askerlerine şöyle seslendi:

"Kendi aranızdaki konuşmaları dinliyoruz. Bu anlamsız savaş, bu utanç ve devletiniz hakkında neler düşündüğünüzü biliyoruz. Ukrayna halkı adına size bir seçenek sunuyoruz. Güçlerimize teslim olursanız size insanların davranılmayı hak ettiği şekilde davranacağız. Orduda size davranılmadığı şekilde. Ordunuzun bizim ordumuza davranmadığı şekilde. Seçim sizin!"

Zelenskiy konuşmasında, Rus Kanal 1 Televizyonu'nda canlı yayın sırasında spikerin arkasından "Savaşa Hayır" pankartı açan Marina Ovsyannikova'ya da gönderme yaparak "dezenformasyonla mücadele eden ve gerçeği yaymaya çalışmaktan vazgeçmeyen' Ruslara teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

Zelenskiy, şimdiye kadar bu görüşmelerde "bir hayli" ilerleme sağlandığını belirtti.

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slov**akya başbakanları Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek**

Bu arada Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya başbakanları bugün Kiev'de Zelenskiy'le görüşecek.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamada, ziyaretin amacının "Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini teyit etmek ve Ukrayna devletiyle halkına kapsamlı bir destek paketi sunmak" olduğu belirtildi.

Kiev'de bu akşamdan itibaren 35 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko Perşembe sabahı 07.00'ye kadar sürecek yasağın "zor ve tehlikeli" bir zamanda geldiğini söyledi.

Ukrayna'da öne çıkan diğer bazı gelişmeler şöyle:

-Kiev'de Rus bombardımanı devam ediyor. Çok katlı bir binada patlamalardan sonra yangın çıktı.

-Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Herson bölgesinin tamamen Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

-Ukrayna'nın kuzeyindeki Rivnie bölgesinin valisi bir televizyon binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısısının 19'a yükseldiğini bildirdi.



