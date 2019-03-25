Rusya'nın Venezuela'ya Asker Ve Yardım Gönderdiği İddia Edildi

Güvenlik yetkilileri ve 100 kadar Rus askerini taşıyan iki Rus Hava Kuvvetleri uçağının Venezuela’nın başkenti Caracas’a gittikleri iddia ediliyor. Medyada yer alan haberlerde askerlerin Moskova’nın Maduro’ya verdiği destek kapsamında Venezuela’ya gitmiş olduğu belirtiliyor.

Dünya genelindeki hava trafiğini gösteren internet sitelerinin kayıtlarında da Rusya’dan kalkan iki askeri uçağın Caracas’a gittikleri görülüyor. Bu sitelerden biri askeri uçaklardan birinin Pazar günü Caracas’tan ayrıldığını gösterdi.

Flightradar24 internet sitesi de İlyushin IL-62 tipi yolcu uçağı ve Antonov An-124 askeri kargo uçağının Rusya’nın askeri havalimanı Chkalosvky’den kalkarak önce Suriye’ye indiğini ardından da Venezuela’nın Caracas’a gittiğini duyurdu.

Rusya ve Venezuela bundan üç ay önce de Venezeula karasuları ve toprakları içerisinde birlikte askeri tatbikat düzenlemişler Washington bu tatbikattan rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti.

Gazeteci Javier Mayorca Twitter hesabında, Cumartesi günü ilk gelen uçakta Rusya Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Vasily Tonkoshkurov’un bulunduğunu, ikinci uçaktaysa 35 tonluk malzeme getirildiğini yazdı.