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  4. Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Rusya’da hükümetin istifa etmesinin ardından Duma Meclisinde yapılan oylama ile başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin, Putin’in kararnameyi imzalamasının ardından Rusya’nın yeni başbakanı oldu.

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni anayasa çağrısının ardından Dimitri Medvedev başbakanlığındaki Rusya hükümeti istifa etmişti.

Sabah saatlerinde Mihail Mişustin’in başbakanlık adaylığının onaylamasının ardından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da başbakanlık için oylama yapıldı. Gerçekleşen oylamada milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser oy kullandı. Mişustin’in başbakanlığı konusunda red oyu kullanan milletvekili ise olmadı.

YENİ BAŞBAKAN MİHAİL MİŞUSTİN OLDU

Duma’da gerçekleşen oylamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meclisten geçen ilgili kararı onaylayarak Mihail Mişustin’i başbakanlık görevine atadı. Putin’in imzasıyla Mihail Mişustin, Rusya’nın yeni başbakanı oldu. (İHA)

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Mihail Mişustin

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