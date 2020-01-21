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  4. Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mikhail Mishustin başbakanlığındaki yeni kabineyi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz hafta ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı Mikhail Mişustin’i ve yeni kabine üyelerini kabul etti. Başbakanın belirlediği listeye göre Başbakan Yardımcıları Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramchenko, Yuri Borisov, Tatyana Gölikova, Aleksey Overchuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko oldu. Rusya Eğitim Bakanı olarak Sergey Kravtsov, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitry Kobylkin, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Konut, İnşaat ve Kamu İşleri Bakanı Vladimir Yakushev, Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, Sivil Savunma ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Ulaştırma Bakanı Evgeni Dietrich, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Anton Kotyakov, Spor Bakanı Oleg Matytsin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu oldu.

PUTİN'DEN YENİ HÜKÜMETE EKONOMİ TAVSİYESİ

Yeni hükümet üyeleri ile Başbakan Mişustin’in katıldığı toplantıda bir araya gelen Putin, yeni hükümet üyeleri ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunarak, bazı tavsiyelerde bulundu. Mişustin ile gerçekleştirdiği görüşmede Putin, hükümetin ekonomik ve ulusal projelere yoğunlaşmasını istedi.

(İHA)

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