Rusya’nın Yeni Nesil Savaş Uçağı Su-57 İlk Kazasını Yaptı

Rusya’nın yeni nesil savaş uçağı Su-57’nin test uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. Rusya Hava Kuvvetleri’ne bu yıl katılması planlanan savaş uçağının ilk kazasının soruşturulması için Savunma Bakanlığı komisyon kuracak.

Savaş uçağının test uçusu sırasında düştüğünü, üreticisi olan fabrikanın sahibi United Aircraft Corporation (UAC) da doğruladı. Su-57 uçağının Rusya’nın sekiz federal bölgesinden biri olan Habarovsk bölgesinde düştüğü, pilotun da güvenli şekilde kendini fırlattığı, kazada bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-57 savaş uçağının ilk kazasının soruşturulması için bir komisyon kuracak. Rus haber ajansı TASS’a konuşan iki askeri kaynak, kazanın kontrol sistemindeki arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Interfaks haber ajansına konuşan bir kaynağa göre, Su-57 model savaş uçağının bu yıl sonuna kadar Rusya Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyordu.

Türkiye’nin F-35 yerine Su-57 alması olasılığı gündemdeydi

Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından ABD ile ortak üreticisi olduğu F-35 programındaki katılımı askıya alınan Türkiye’nin, Rusya’dan radarlara görünmeme teknolojisine sahip olan Su-57 savaş uçağı alması olasılığı gündeme gelmişti.

Rusya bu model yeni nesil savaş uçağını daha önce Suriye’de test etmişti. ABD üretimi F-22 Raptor savaş uçağının rakibi olarak değerlendirilen Su-57'nin prototipi ilk olarak 2010 yılı Ocak ayında havalanmıştı.

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı ilk kez geçen yıl Mayıs ayında başkent Moskova’da Kızıl Meydan geçit töreninde boy göstermiş, iki Su-57 uçağı Moskova semalarında gösteri uçuşu yapmıştı.

