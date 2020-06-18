HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘Rusya’nın Yolladığı Jetler Libya’da Aktif Olarak Kullanılıyor’’

‘‘Rusya’nın Yolladığı Jetler Libya’da Aktif Olarak Kullanılıyor’’

18.06.2020 21:10 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı’na (AFRICOM) göre Mayıs ayında Rusya tarafından Libya’ya gönderilen jetler ülkedeki savaşta aktif şekilde kullanılıyor. AFRICOM’dan Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre en az 14 adet MiG-29 ve Su-24 tipi jet, Suriye üzerinden Libya’ya uçtu

‘‘Rusya’nın Yolladığı Jetler Libya’da Aktif Olarak Kullanılıyor’’

ABD Afrika Komutanlığı’na (AFRICOM) göre Mayıs ayında Rusya tarafından Libya’ya gönderilen jetler ülkedeki savaşta aktif şekilde kullanılıyor.

AFRICOM’dan Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre en az 14 adet MiG-29 ve Su-24 tipi jet, üzerlerindeki Rusça yazı ve işaretlerin boyayla kapatıldığı Suriye üzerinden Libya’ya uçtu.

AFRICOM, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir Rus uçağının Libya’nın coğrafi olarak merkezinde yer alan Cufra kentinden havalandığına dair fotoğraflı delil olduğunu, MiG-29 tipi bir uçağınsa Sirte civarında fotoğraflandığını bildirdi.

Reuters haber ajansının ulaştığı Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Sirte ve Cufra kentleri, Libya’nın batısında uluslararası toplum tarafından tanınan başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu arasında ülkeyi bölen hattın üzerinde yer alıyor.

Libya Ulusal Ordusu, başkent Trablus’a yönelik 14 ay süren ilerlemesinin ardından son birkaç haftada doğuya geri çekildi. Grup, Sirte çevresini ve Cufra’daki hava üssünü hala kontrol ediyor.

AFRICOM, Rusya’ya ait jetlerin, Libya’daki savaşta Halife Hafter’e yardım eden özel askeri şirketleri desteklemek için kullanıldığını bildirdi.

AFRICOM Operasyonlar Başkanı Bradford Gering, bu Rus uçaklarının, uluslararası hukuka bağlı kalmayan, deneyimsiz paralı askerler tarafından kullanılmasının endişe yarattığını dile getirdi ve geleneksel silahlı çatışma yasalarının, uçakları kullanan bu kişiler açısından bağlayıcılığı olmadığının altını çizdi.

Gering, ‘‘Rusya, masum Libyalıların hayatı pahasına NATO’nun güney kanadında stratejik bir bölgeye sahip olmak için çabalamaya devam ediyor’’ dedi.

AFRICOM, daha önce Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda da bu uçakların Afrika’nın başka bölgelerinde bulunmayan uçaklar olduğunu bildirmiş, bunların Rusya’dan havalanarak İran ve Suriye üzerinden Libya’ya uçtuğunu ve buna dair ellerinde delil niteliğinde fotoğraflar olduğunu belirtmişti.

Rusya ise iddiaları yalanlamış ve uçakların kendilerine ait olmadığını, belki Sovyetler Birliği döneminde başka Afrika ülkeleri tarafından satın alınmış uçaklar olabileceğini belirtmişti.

Libya’daki savaşta farklı kesimleri destekleyen ülkeler, destekledikleri bu gruplara askeri yardım yapmaya devam ediyor. Bu durum Birleşmiş Milletler’in Libya’ya uyguladığı silah ambargosuna rağmen devam ediyor.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Fransa doğudaki Halife Hafter ve güçlerini desteklerken Türkiye ve Katar, BM ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplum tarafından da tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor.

Rusya’nın NATO’nun güney kanadında askeri varlığını arttırması, Doğu Avrupa ülkeleri arasında endişeye neden oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Koronavirüsü reddetti, manastırı zorla ele geçirdiKoronavirüsü reddetti, manastırı zorla ele geçirdi
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? İşte detaylar

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

Üçlü ilişki iddiası! Görüntüler çıktı

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

İçini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Koronavirüsü reddetti, manastırı zorla ele geçirdi

Koronavirüsü reddetti, manastırı zorla ele geçirdi

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Trump'ın cinsel organı hakkında eşinden flaş yorum!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.