‘‘Rusya’nın Yolladığı Jetler Libya’da Aktif Olarak Kullanılıyor’’

Libya Ulusal Ordusu, başkent Trablus’a yönelik 14 ay süren ilerlemesinin ardından son birkaç haftada doğuya geri çekildi. Grup, Sirte çevresini ve Cufra’daki hava üssünü hala kontrol ediyor.

Sirte ve Cufra kentleri, Libya’nın batısında uluslararası toplum tarafından tanınan başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu arasında ülkeyi bölen hattın üzerinde yer alıyor.

Reuters haber ajansının ulaştığı Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

AFRICOM, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir Rus uçağının Libya’nın coğrafi olarak merkezinde yer alan Cufra kentinden havalandığına dair fotoğraflı delil olduğunu, MiG-29 tipi bir uçağınsa Sirte civarında fotoğraflandığını bildirdi.

AFRICOM’dan Mayıs ayında yapılan açıklamaya göre en az 14 adet MiG-29 ve Su-24 tipi jet, üzerlerindeki Rusça yazı ve işaretlerin boyayla kapatıldığı Suriye üzerinden Libya’ya uçtu.

ABD Afrika Komutanlığı’na (AFRICOM) göre Mayıs ayında Rusya tarafından Libya’ya gönderilen jetler ülkedeki savaşta aktif şekilde kullanılıyor.

AFRICOM, Rusya’ya ait jetlerin, Libya’daki savaşta Halife Hafter’e yardım eden özel askeri şirketleri desteklemek için kullanıldığını bildirdi.

AFRICOM Operasyonlar Başkanı Bradford Gering, bu Rus uçaklarının, uluslararası hukuka bağlı kalmayan, deneyimsiz paralı askerler tarafından kullanılmasının endişe yarattığını dile getirdi ve geleneksel silahlı çatışma yasalarının, uçakları kullanan bu kişiler açısından bağlayıcılığı olmadığının altını çizdi.

Gering, ‘‘Rusya, masum Libyalıların hayatı pahasına NATO’nun güney kanadında stratejik bir bölgeye sahip olmak için çabalamaya devam ediyor’’ dedi.

AFRICOM, daha önce Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda da bu uçakların Afrika’nın başka bölgelerinde bulunmayan uçaklar olduğunu bildirmiş, bunların Rusya’dan havalanarak İran ve Suriye üzerinden Libya’ya uçtuğunu ve buna dair ellerinde delil niteliğinde fotoğraflar olduğunu belirtmişti.

Rusya ise iddiaları yalanlamış ve uçakların kendilerine ait olmadığını, belki Sovyetler Birliği döneminde başka Afrika ülkeleri tarafından satın alınmış uçaklar olabileceğini belirtmişti.