“Rusya’nın Zararlı Eylemlerine Güçlü Yanıt Veririz”

Başkan Joe Biden, 8 günlük Avrupa gezisinin ilk durağı olan İngiltere’ye vardı. Biden Avrupa'daki ilk açıklamalarında NATO'ya bağlılık vurgusu yaptı ve Rusya konusunda sert mesajlar verdi. ABD Başkanı, Rusya’yla çatışma peşinde olmadıklarını ama Moskova’nın zarar verici eylemlere karışması halinde buna “güçlü ve anlamlı” bir şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Biden İngiltere’nin Suffolk bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Mildenhall Hava Üssü’ndeki Amerikan askerleri ve ailelerine hitaben konuşma yaptı. Dev bir Amerikan bayrağının önünde konuşan Biden, 16 Haziran’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşme öncesinde Moskova’ya yönelik sert tonda ifadeler kullandı. Biden, Putin için, “Bilmesini istediğim şeyleri bilmesini sağlayacağım” dedi. “Rusya’yla çatışma peşinde değiliz” diyen ABD Başkanı, Rusya’yla istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerini belirtti. Bununla birlikte Biden, “ABD’nin, Rus hükümetinin zarar verici faaliyetler sergilemesi durumunda buna güçlü ve anlamlı şekilde karşılık vereceğini” vurguladı.

Biden, ABD’nin NATO’ya olan bağlılığının “çok sağlam” olduğunu da belirtirken, İttifak’ın ve siber kapasitelerinin modernize edilmesi gerektiğini kaydetti. ABD Başkanı, Brüksel’de NATO liderleriyle biraraya geldiğinde ABD’nin Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. Maddesi’ne desteğinin altını çizeceğini de söyledi. Biden, eski Başkan Donald Trump döneminin ardından transatlantik bağları yeniden inşa etmeye ve Rusya'yla ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmaya kararlı olduğu mesajını veriyor. Üsteki konuşmasında da ABD Başkanı olarak ilk denizaşırı seyahatine çıktığına dikkati çeken Biden, sırasıyla G-7 ve NATO zirvelerine katılacağını ve Putin'le görüşeceğini hatırlatırken, "Her bir durakta, ABD'nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin, en zor sorunlarla baş etmede ve geleceğimiz açısından en çok önem taşıyan konularda beraber durduğunu net biçimde ortaya koyacağız" dedi. Biden Washington’dan hareketi öncesinde de gazetecilere açıklamasında, ziyaretinde amacının Transatlantik ittifakı güçlendirmek ve Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e Avrupa ve ABD’nin sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğu mesajını net şekilde vermek olduğunu söyledi.

Biden gezisi öncesinde Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde, “Son yüz yılın büyük bölümünü şekillendiren demokratik ittifaklar ve kurumlar bugünün tehditlerine ve düşmanlarına karşı kapasitelerini kanıtlayacak mı? Buna yanıtın 'Evet' olduğuna inanıyorum. Bu hafta Avrupa’da bunu kanıtlama şansımız var” ifadelerini kullandı. Biden, 8 günlük ziyaretleri kapsamında Trump döneminde Avrupa'yla gerginleşen ilişkileri düzeltmeye çalışacak. Biden, Avrupa’daki görüşmelerinin en önemlisini, 16 Haziran’da, Cenevre’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yapacak. İki liderin görüşmesinde masada Rusya’dan ABD’ye yönelik siber saldırılar, Rusya’nın Ukrayna politikası ve ikili diğer meseleler olacak. Aşı konusu G7 gündeminde Biden, Avrupa gezisinde ilk olarak G7 liderler zirvesine katılacak. G7 zirvesinde, Corona virüsüne karşı aşılama faaliyetleri, ticaret, küresel ısınma ve altyapı yatırımları gibi konular ele alınacak. ABD’li yetkililer, bu girişimlerin artan Çin etkisini azaltmaya yönelik olacağı değerlendirmesini yapıyor.