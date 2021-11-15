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Rusya'ya art arda Ukrayna uyarıları

15.11.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı dünyası, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Moskova'yı bir kez daha uyardı.

Rusya'ya art arda Ukrayna uyarıları

Putin ise gerilimi düşürmek için, savunma bakanının tatbikat önerisini reddettiğini söylüyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'yı Ukrayna sınırında askeri müdahalelerde bulunmaması yönünde uyardı. Brüksel'de bir araya geldiği Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya'ya "provokasyonlar ve saldırgan tutumda bulunmama" çağrısı yapan Stoltenberg, "NATO, Ukrayna'nın yanındadır" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Ukrayna sınırında "büyük ve olağanüstü" bir askeri hareketlilik gözlemlendiğini ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Moskova'nın ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçen hafta Rusya'yı Ukrayna'ya askeri bir müdahalede bulunmaması konusunda ikaz etmişti.

Bir uyarı da Almanya'dan

Diğer yandan Almanya da Rusya'yı Ukrayna sınırındaki yoğun askeri varlığı sebebiyle uyardı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın bu faaliyetlerini endişe ile takip ediyor ve bu konuda Avrupalı ve transatlantik müttefiklerimizle yoğun bir görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Moskova'ya "şeffaflık ve güven artırıcı adımlar" çağrısında bulunulan açıklamada, "Askeri bir çatışmanın önlenmesi gerektiği konusunda tüm müttefiklerimizle hemfikiriz" denilerek Alman ve Fransız dışişler bakanlarının Brüksel'de bulunan Ukraynalı mevkidaşları ile bir araya geldiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, Rusya ile de temaslarda bulunulduğunu ve şu an önemli olan noktanın, Rusya'nın askeri faaliyetlerini ve hareketliliğini azaltması olduğunu vurguladı.

Bakanlık sözcüsü, Kiev hükümeti ile ilgili olarak da "Ukrayna'nın bu konudaki itidalli tavrını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Putin'den gerilimi düşürücü adım

Batı dünyasının eleştirilerine maruz kalan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Karadeniz bölgesindeki tansiyonun yükselmesinin ülkesinin çıkarına olmayacağını ve bu nedenden dolayı, Rusya Savunma Bakanı'nın NATO'nun tepkisine karşı söz konusu bölgede askeri tatbikat yapılması teklifini reddettiğini dile getirdi.

Rossiya 1 televizyonuna açıklamalarda bulunan Putin, "Savunma bakanımızın bu sularda (Karadeniz) tatbikat yapmayı önerdiğini belirtmeliyim. Ancak bunun mantıksız olacağını ve gerilimi daha da tırmandırmak için bir sebep olmadığını düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın NATO güçlerine ait askeri uçak ve gemilere refakat etmekle yetineceğini dile getiren Putin, ABD ile NATO'nun Karadeniz'de önceden planlanmayan tatbikatlarda bulunduklarını ve bunun ülkesi için "ciddi bir konu" olduğunu vurguladı.

Rusya tatbikatlardan rahatsız

Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri hareketliliği nedeniyle haftalardır Batı'nın tepkisini çeken Moskova, kendi kuvvetlerini ulusal sınırları içinde istediği gibi hareket ettirebileceğini belirtiyor. Rusya ayrıca ABD donanmasına ait gemilerin Karadeniz'deki varlığına dikkat çekerek burada yapılan tatbikatlardan dolayı duyduğu rahatsızlığı sık sık ifade ediyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını savunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ise Rus güçlerinin kendi sınırlarına yakın bölgelerde toplandığına dair haberlerden dolayı bir "panik havası" oluşmaması konusunda uyarılarda bulunmuş ve ülkesinin kendini koruyabilecek güçte olduğunu belirtmişti.

AFP,dpa,Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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