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Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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