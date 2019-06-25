Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya\u2019ya ba\u011fl\u0131 Kam\u00e7atka Yar\u0131madas\u0131\u2019n\u0131n do\u011fusunda Bering adalar\u0131nda bulunan Nikolskoye \u015fehrinde 6.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.PARTNER \u00dcnl\u00fcler ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n benzerliklerine inanamayacaks\u0131n\u0131zKazada \u00f6len uzman \u00e7avu\u015f ve arkada\u015f\u0131n\u0131n cenazeleri, Osmaniye'ye u\u011furland\u0131Besni\u2019de TIR'\u0131n \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131 adam \u00f6ld\u00fc
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