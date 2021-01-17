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Rusya’ya Dönen Navalny Gözaltına Alındı

17.01.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Rusya’ya Dönen Navalny Gözaltına Alındı

Rusya’da muhalefetin önde gelen ismi Aleksei Navalny, Almanya’dan ülkesine dönüşte gözaltına alındı

Rusya’da muhalefetin önde gelen ismi Aleksei Navalny, Almanya’dan ülkesine dönüşte gözaltına alındı.

Rus polisi Sheremetyevo Havaalanı’nda Navalny’i karşılamaya gelen bazı destekçilerini de gözaltına aldı.

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Navalny, Pazar günü Moskova’ya dönüşünde, uçağının inmesinin ardından gözaltına alındı.

Navalny, Kremlin’i kendisini öldürmeye çalışmakla suçluyor.

Gözaltına alınmadan önce Navalny, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve yaşananlardan dolayı yolculardan da özür diledi.

Kısa açıklamasında Navalny, korkmadığını söyledi ve doğru olduğuna inandığını kaydetti. Navalny, kendisine yönelik suçlamaları da “uydurma” olarak niteledi.

Navalny’nin içinde bulunduğu uçak normalde Moskova’daki Vnukovo Havaalanı’na iniş yapacaktı. Ancak uçağın rotası Sheremetyevo Havaalanı’na çevrildi.

Destekçileri Vnokovo Havaalanı’nda bekliyordu.

Navalny geçen Ağustos ayında Siberya uçuşunda yere düşmüş, daha sonra zehirlendiği anlaşılmıştı.

Rus yetkililer zehirlemeyle bir ilgilerinin olmadığını belirtiyor. Navalny ise emrin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldiğini iddia ediyor.

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