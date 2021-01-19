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Rusya’ya Döner Dönmez Tutuklanan Navalny: “Sokağa Çıkın”

19.01.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Rusya’ya Döner Dönmez Tutuklanan Navalny: “Sokağa Çıkın”

Rusya’ya döndükten sonra gözaltına alınan Kremlin muhalifi Aleksei Navalny Ruslara protesto için sokaklara çıkmaları çağrısında bulundu

Rusya’ya döndükten sonra gözaltına alınan Kremlin muhalifi Aleksei Navalny Ruslara protesto için sokaklara çıkmaları çağrısında bulundu. Navalny yanlılarının Cumartesi günü gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Almanya’da tedavi görmesinin ardından Rusya’ya giden muhalif lider Aleksei Navalny, ülkeye dönüşte gözaltına alınmış, mahkeme yargılamadan önce Kremlin karşıtı muhalifin 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Birleşmiş Milletler ve batı ülkeleri Moskova’yı mahkeme kararından önce uyarmış, bazı ülkeler Moskova’ya yeni yaptırımların uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz yaz kimyasal madde ile zehirlendiği belirtilen Navalny’nin Rusya’ya gittikten bir gün sonra tecil edilmiş olan hapis cezasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklu kalması kararı, Rus muhalif liderin uzun süre cezaevinde kalmasıyla sonuçlanabilir.

“Benim için değil kendi geleceğiniz için sokağa çıkın, korkmayın”

Navalny’nin götürüldüğü polis merkezi önünde soğuk havaya rağmen toplanan destekçiler, “Putin istifa” sloganları attı.

Twitter’dan paylaştığı görüntülü mesajda destekçilerine seslenen Navalny, “Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın” dedi.

Navalny’nin destekçileri önümüzdeki Cumartesi günü Rusya genelinde yürüyüş düzenlemeyi planlıyor.

Kremlin ise Navalny’nin yanlış bir şey yaptıysa adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini savunuyor.

Almanya’da yapılan tetkiklere göre, Sovyetler Birliği döneminde kullanılan Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendiği belirlenen Navalny, Pazar gecesi Rusya’da pasaport kontrolde dört maskeli polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Rusya’ya yaptırım çağrısı

AB üyeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Rusya’ya yaptırım gündemiyle toplanmaları çağrısında bulundu.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya Rus muhalif liderin serbest kalması çağrısı yaptı.

20 Ocak’ta görevi devralacak olan Biden yönetiminin ulusal güvenlik danışmanlığı için aday gösterdiği Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Navalny’nin tutuklanmasını eleştirdi.

Rusya: “Kendi sorunlarınızla ilgilenin”

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise eleştirilere tepki gösterdi. Sözcü Maria Zaharova Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Uluslararası hukuka saygı gösterin, egemen devletlerin ulusal yasalarına el uzatmayın, kendi ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin” diye yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, batılı ülkelerin tepki ifadelerinin bu ülkelerdeki iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmeyi amaçladıklarını ve Moskova’nın imajına zarar gelmesinden endişe etmediklerini söyledi.

Sergey Lavrov, “Muhtemelen imajımızı da düşünmeliyiz ama baloya giden genç hanımlar da değiliz” ifadelerini kullandı.

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