'Rusya’ya Gideceğim ABD Ziyaretini Değerlendireceğim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya gideceğini açıklarken, Kasım ayında Washington ziyaretine ilişkinse yarın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sonrasında karar vereceğini belirtti. Erdoğan, TBMM'deki AKP grup toplantısı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Burada daha önce Kasım ayının ilk yarısında yapılacağı duyurulmuş olan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’u ziyaret planıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu konuda karar değişikliği olabileceğini ve gitmeyebileceği mesajını verdi. Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’yi ziyaret edeceğine dikkati çekerek, “Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü Kongre'de yapılan bu tartışmalar, müzakereler, konuşmalar şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz, değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz. Benin şu anda Pence ve Pompeo dışında diğerleriyle görüşmem söz konusu değil” dedi.

Bu arada Erdoğan’ın TBMM’de SkyNews muhabirine verdiği yanıtta “Ben sadece Trump ile görüşürüm” ifadesiyle kastında ABD ziyaretine ilişkin yaklaşımını ortaya koyduğu ifade edildi. Erdoğan’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien gibi isimlerle görüşmeyeceği ve onlar için “mütekabiliyet” esasıyla Türkiye’de kabul edilecekleri görüşünü dile getirdiği açıklandı. Erdoğan'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edecekleri gündemde olan Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etmeyi planladığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’yı bu ay içerisinde ziyaret edecek olmasıyla ilgili ise, “Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" dedi. Erdoğan, Suriye ordusunun Menbiç’te Türkiye’ye karşı çatışmaya gideceği ve YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile anlaştığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Erdoğan, “Ben rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya’yla daha önce bir anlaşmamız var. Zaten Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Kaldı ki bizim zaten yani özellikle Münbiç’te (Menbiç) olmak diye derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur. Ama Rusya ama rejim buradan terör örgütü PYD’yi, YPG’yi buradan çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce kim verdi. Malum yine Sayın Trump verdi. Ne dediler bize? 90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız, ondan sonra bir buçuk sene oldu. Boşalttılar mı? Hayır. Bizim derdimiz bu toprakları sahibine teslim etmek, biz bunu istiyoruz. Yoksa bize bunu verin böyle bir derdimiz yok. Şimdi SDG dediğimiz nedir terör örgütünün farklı bir ismidir” görüşünü açıkladı.