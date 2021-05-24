Rusya’ya Göre ABD Nükleer Antlaşmaya Uymuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Yeni START nükleer silahların indirimi antlaşmasını uygulamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve ABD’nin fırlatma rampası ve bombardıman uçaklarının sayısında kararlaştırılan sınırı aştığını belirtti.

Moskova ve Washington, antlaşmayı geçen Şubat ayında uzattı. Küresel silah kontrolunun mihenk taşı olan antlaşma, Rusya ile ABD'nin konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısını sınırlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, iki ülke arasındaki sorunlu ilişkilere rağmen gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenleme girişimleri sürerken geldi. Rusya bugün zirvenin olası gündem maddeleri için öneriler hazırladığını da açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Washington'un ilan ettiği cephaneliğinden 56 fırlatma rampası ve 41 ağır bombardıman uçağının çıkarıldığını ve Moskova'nın, bunların artık nükleer kapasiteye sahip olmadıklarını doğrulayamadığını söyledi. Açıklamada ayrıca dört yer altı füze silosunun da sayımdan çıkarıldığı belirtildi.