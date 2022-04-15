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“Rusya’ya İzin Verirsek Pandora’nın Kutusu Açılır”

14.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’da uluslararası sistemin temel ilkelerini hedef aldığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Bu ilkelerin ihlal edilmesine izin verirsek, yalnızca Avrupa’da değil tüm dünyada Pandora’nın kutusu açılır” dedi

“Rusya’ya İzin Verirsek Pandora’nın Kutusu Açılır”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’da uluslararası sistemin temel ilkelerini hedef aldığını söyleyerek, “Bu ilkelerin ihlal edilmesine izin verirsek, yalnızca Avrupa’da değil tüm dünyada Pandora’nın kutusu açılır” dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Michigan Üniversitesi’nin sanal ortamda düzenlediği “21. yüzyıl diplomasisi ve küresel zorluklar” konulu oturumda konuştu. Blinken’ın uluslararası ilişkiler alanında akademik çalışma yapan öğrencilerden gelen soruları yanıtladığı oturumda Ukrayna savaşı öne çıktı.

Blinken, ABD’nin Ukrayna savaşına karşı attığı adımları ve Amerika’nın bu konudaki politikasını şekillendiren unsurları üç ana başlıkta özetledi.

Ukrayna’nın Buça kasabasından gelen görüntülere atıfta bulunan Dışişleri Bakanı, bundan sonraki süreçte dünyanın benzer başka görüntülere de tanık olabileceği ihtimalini dile getirdi. Blinken, “Korkarım Buça bundan sonra ortaya çıkacak vahşetin başlangıcı olabilir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ikinci olarak Rusya’nın Ukrayna işgaliyle, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki uluslararası sistemde barış ve güvenliğin korunmasına çalışılması için ortaya çıkan uluslararası ilkeleri hedef aldığını vurguladı.

Blinken bu ilkeleri “bir ülkenin bir başka ülkenin sınırlarını değiştiremeyeceği; bir başka ülkeye politikalarını, geleceğini dayatamayacağı; komşularına boyun eğdirmek için baskı kuramayacağı ve bir ülkenin başka bir ülkenin varolma hakkını, bağımsızlığını ya da egemenliğini yok sayamayacağı” şeklinde sıraladı.

Rusya’nın Ukrayna’da bu ilkeleri hedef aldığını söyleyen ve yalnızca Ukrayna’yı değil bu ilkeleri de savunmak üzere karşı konulmasının önemli olduğunun altını çizen ABD Dışişleri Bakanı, “Bu ilkelerin cezasız kalmayacak şekilde ihlal edilmesine izin verirsek, yalnızca Avrupa’da değil tüm dünyada Pandora’nın kutusu açılır” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü olarak da ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya daha önce benzeri görülmemiş şekilde baskı uyguladığını; Biden yönetiminin Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yardım açıkladığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı, “Ukrayna’nın etkili bir şekilde kullanabileceği yardımı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde göndermeye odaklandık. Ukraynalılar’ın eğitimini almadıkları bazı istekleri oldu. O nedenle eğitim gerektirebilecek başka şeylere de bakıyoruz” diye konuştu.

“Çin bir tercih yapmak zorunda”

Antony Blinken’a Çin’in Rusya konusunda sergilediği tavır soruldu. Amerika’nın bir yandan Çin’in Rusya’ya uygulanan yaptırım çabasını sekteye uğratmamasını sağlama ve diğer yandan da tamamen soyutlanmaması arasında nasıl bir denge kuracağı sorusu yöneltildi.

Rusya ve Çin’in sınırsız işbirliği öngören ortak bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Blinken, Ukrayna savaşıyla bu sınırların test edildiğini belirtti.

Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in birkaç saat süren görüntülü görüşmesine atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Çin’in Rusya’nın Ukrayna savaşını maddi olarak destekleyip desteklemediğini; yaptırımların altını oyup oymadığını görmek için durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini Pekin’e ilettiklerini söyledi.

Blinken, “Bu durum doğrudan mı yoksa yanlıştan yana mı olduğunuzla ilgili. Uluslararası sistemin temel ilkelerinden yana mısınız yoksa çatışma ve kaostan yana mı? Çin bir tercih yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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