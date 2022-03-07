“Rusya’ya Karşı Ekonomik Savaş”

Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik yaptırımları Rus ekonomisinde etkisini göstermiş durumda. Bazı uzmanlar, Batı dünyasının askeri değil ama ekonomik açıdan Rusya’ya savaş açtığı yorumlarını yapıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgalinde asker-sivil toplam can kaybı artık binlerle ifade ediliyor.

İnsani kriz gün geçtikçe artarken Kiev, Amerika’dan, NATO’dan, Ukrayna semalarında uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi ama buna olumlu yanıt alamadı.

Bunu karşı Batı dünyası Rusya’ya karşı önemli yaptırımları devreye soktu. Bazılarına göre yaptırımlar Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in de beklemediği ağırlıkta.

Rus bankalarının önemli bir kısmı bankalararası güvenli mesajlaşma olarak bilinen ve bankalar arasında para transferinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan SWIFT sisteminden çıkarıldı.

SWIFT’ten çıkarılmak Rusya’nın petrol ve doğalgaz ihracatı karşılığında yapılan ödemeleri geç alacağı anlamına geliyor.

Petrol ve doğalgaz gelirleri Rus ekonomisinin temel taşı.

Yasak ayrıca Rusya’nın sahip olduğu şirketleri de etkileyecek, bu da bazı ülkelere enerji sevkinde gecikmelere neden olacak.

Batı dünyası Rus Merkez Bankası’nın mevduatlarını da dondurdu. Bu da Merkez Bankası’nın rezervlerindeki 630 milyar doları kullanmasını kısıtlayacak.

Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere koordineli olarak vatandaşlarının Rus Merkez Bankası’yla işlem yapmasını da yasakladı.

Rusya’ya gönderilmekte olan ürünlere kısıtlamalar getirildi. Bunlar arasında hem askeri hem sivil amaçlar için kullanılabilecek malzeme de var.

Bu çerçevede Rusya’nın Batı’nın teknolojisini kullanmasına kısıtlama geldi.

Batı dünyası Rusya’nın petrol rafinerilerini yenileyemez hale gelmesini, ordusunu teknolojik olarak geliştirmesini istemiyor. Ayrıca artık uçak ve teçhizat satışı da yasak.

Batılı ülkeler, oligark olarak bilinen Putin’e yakın zenginlerin peşinde.

Amerika Adalet Bakanlığı bunun için özel bir görev gücü kurdu bile.

Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptırım listesinde.

Sadece bunlar değil, Avrupa Birliği, Amerika ve Kanada’nın hava sahaları Rus uçaklarına kapandı.

İngiltere limanlarına artık Rus bayraklı kargo gemileri demirleyemeyecek.

Dünyanın en büyük iki konteynır firması Rusya’ya ve Rusya’dan kargo sevkiyatını geçici olarak askıya aldı.

Bazı dev firmalar Rusya’daki satışlarını ya durdurdu ya da kısıtlama getirdi.

Tarafsızlığıyla bilinen İsviçre bile bu kez Batılı ülkelerin yanında yer aldı.

Bütün bu yaptırımlar da Rus ekonomisinde etkisini hemen gösterdi.

Para birimi ruble rekor düşüşler yaşadı. İlk günlerde yüzde 30 değer kaybetti.

ATM’lerdeki kuyruklar uzadıkça uzadı.

Balerin Nikita, “İşim zaten zarar gördü. Önce salgın şimdi de bu yaptırımlar ve vize yasakları, pratik olarak bütün uçuşların yasaklanması. Şimdi birçok iş kolu zarar görecek, turizm, lojistik ve havayolları zarar görecek, belki de olması gereken bu” diyor.

Uzmanlar yaptırımların süresine dikkat çekiyor.

Risk analisti Chris Weafer, “Ani bir ekonomik çöküşten korkmaya gerek yok. Eğer bu yaptırımlar daha sertleşir ve yıllara yayılırsa durum zamanla içinde daha kötü olacak” diyor.

Yaptırımların, yaptırımları uygulayanlar için de bir bedeli var…

Sourcing Industry Grup CEO’su Dawn Tiura, “Sanırım Amerikalı tüketicilere etkisi önceki tahminimizden farklı daha yüksek enflasyon rakamı görmek olacak. Birçok ürünün stoklarında sıkıntı yaşayacağız ve tedarik zincirini eski haline getirmek bir ya da iki yıl sürecek” diyor.

Birçok uzman Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli olduğunu belirtmekle birlikte Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bir sonraki adımının ne olacağını büyük ihtimalle kendi dışında bilen yok.

