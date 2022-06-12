“Rusya’ya Karşı Galip Geleceğiz”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rusya’yla 4 aydır süren savaşında galip geleceğini söyledi.

Rus güçleri Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk ele geçirme çabasını sürdürürken, bölgede savaşın bugüne kadarki en kanlı çatışmaları yaşanıyor. Kenti enkaza dönüştüren çatışmalarda iki taraf da zafer ilan etmedi.

Ukrayna Rus güçleriyle savaşta tabloyu değiştirmek için Batı’dan ağır silahların daha hızlı teslim edilmesi talebinde bulundu. Kiev, Rus güçlerinin Ukrayna güçlerine göre en az 10 kat daha fazla topçu silahlarına sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu duruma rağmen Ukrayna ordusu, savaşın ilk aşamalarında beklenenden daha güçlü direniş gösterdi.

Singapur’daki bir konferansa video bağlantısı yoluyla hitap eden Zelenski, “Rusya’nın başlattığı bu savaşta kesinlikle galip geleceğiz. Ukrayna’daki muharebe alanlarında bu dünyanın gelecekteki kuralları kararlaştırılıyor” dedi.

Dünyanın en büyük iki tahıl ihracatçısı konumundaki Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri Ukrayna’nın sınırlarının çok ötesine taştı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana küresel gıda fiyatları hızla arttı. BM dün yaptığı açıklamada, buğday ve diğer gıda ürünlerinin azalan ihracatı nedeniyle dünya genelinde 19 milyonun üzerinde kişinin daha gelecek yıl kronik açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz ihracatçısı Rusya’ya getirilen yaptırımlar küresel enerji fiyatlarının da yükselmesine yol açtı.

Zelenski, “Rus ablukası yüzünden, küresel piyasalarda eksikliği derin biçimde hissedilen gıda ürünlerimizi ihraç edemezsek, dünya ağır ve şiddetli bir gıda krizi ve açlıkla karşı karşıya olacak, Asya ve Afrika’daki birçok ülkede açlık yaşanacak” diye konuştu.

Türkiye, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından sevkiyata yeniden başlayabilmesi için bir anlaşmanın sağlanması yolunda girişimlerde bulundu. Ancak Moskova, Kiev’in limanları mayınlardan temizlemesi gerektiğini vurgularken, Ukrayna da buraların saldırıya açık hale gelmemesi için güvenlik garantilerinin verilmesi talebinde bulunuyor.

Yoğun sokak çatışmaları

Savaş Çalışmaları Enstitüsü dün yayınladığı bir raporda, “Ukrayna güçleri Sovyet döneminden kalma silah sistemleri ve mühimmatın son kalan stoklarını kullanırken, mühimmat ve kilit nitelikte ağır silah sistemlerini içeren yeni tedarik zincirlerine geçişte Batı’nın sürekli desteğine ihtiyaçları olacak” ifadesini kullandı. Raporda, doğudaki “ büyük oranda statik bir seyir izleyen çatışmalarda” etkili ağır silahların hayati önem taşıyacağı değerlendirmesi dile getirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Severodentsk etrafındaki Rus güçlerinin yerleşim merkezinin güneyine doğru ilerleyişe geçemediğini ve kentin sokaklarında yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Severodonetsk, Rusya’nın tamamen kontrol etmek istediği Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alıyor. Moskova, komşu Donetsk ile birlikte bu bölgenin ayrılıkçılara teslim edilmesini talep ediyor. Bu iki bölge, Moskova’nın 2014 yılından bu yana ayrılıkçıları desteklediği Donbas bölgesini oluşturuyor.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus güçlerinin kentin büyük bölümünü kontrol ettiğini ancak kentteki yüzlerce sivilin sığındığı Azot kimya tesisinin hala Ukrayna’nın kontrolunda olduğunu açıkladı. Hayday, ayrılıkçıların, 300 ila 400 Ukraynalı savaşçının tesiste mahsur kaldığı iddiasını yalanladı.

Hayday Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Güçlerimiz Severodonetsk’deki bir sanayi bölgesini ellerinde tutuyor ve kentte Rus ordusunu yok ediyor” dedi.

Severodonetsk’teki çatışmalar, Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Mariupol üzerindeki haftalarca süren bombardımanı hatırlatıyor.

Mariupol belediye başkanı, sanitasyon sistemlerinin çöktüğünü ve kent sokaklarında cesetlerin çürüdüğünü söyledi.

Ukrayna başsavcılık ofisinden Telegram yoluyla yapılan açıklamada da, savaşta şimdiye kadar 287 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

