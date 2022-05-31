Rusya'ya Petrol Ambargosunda Kısmi Uzlaşı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel’de gerçekleşen toplantıda Rusya’ya karşı petrol ambargosu konusunda kısmen uzlaşı sağladı. İlk yapılan açıklamalarda uzlaşı sağlanamadığı ifade edilmişti. Ancak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla kısmi bir anlaşma sağlandığını ifade etti.

Konsey Başkanı Charles Michel, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’dan ithal edilen petrolün üçte ikisini kapsayacak şekilde bir azaltmaya gidileceğini ifade etti. Michel “Rus petrolünün AB’ye satışına yasak konusunda anlaşma sağlandı. Bu yaklaşık olarak Rusya’dan yapılan petrol ithalatının üçte ikisini kapsıyor ve Rusya’nın savaş makinesine giden büyük bir finans kaynağı böylece kesiliyor” dedi.

Michel ayrıca mevcut yaptırım kararları çerçevesinde Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması, Rus hükümeti tarafından işletilen 3 TV kanalının yayınlarına AB ülkelerinde son verilmesi ve savaş suçuna karıştıkları gerekçesiyle bazı Rus vatandaşlarının da yaptırımlar listesine alınmasına karar verildiğini duyurdu.

AB üyesi ülkeler Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başladıktan sonra bugüne dek AB’de görülmemiş bir hızla harekete geçerek Rusya’ya karşı 5 farklı yaptırım pakedi konusunda adım attı. Ancak özellikle petrol ambargosunu içeren altıncı yaptırım pakedi konusunda tartışmalar uzun sürdü.

Birçok Avrupa ülkesinin enerji konusunda Rusya’ya bağımlı durumda olması liderlerin bu konuda ortak adım atmasını da engelliyor. AB üyesi 27 ülkenin lideri yeni yaptırım pakedini görüşmek üzere Brüksel’de buluştular. İki günlük zirvede uzun tartışmalar neticesinde Rusya’ya petrol konusunda da kısmi ambargo uygulanmasında anlaşıldı.

Zirve sırasında açıklama yapan Estonya ve Letonya başbakanları petrol ambargosu konusunun zaman alabileceğine işaret etmişlerdi.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de büyük resmin unutulduğunu mali konulardan bahsedilirken Ukrayna halkının yaşananları canlarıyla ödediklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin enerji sorununa çözüm bulunması halinde ambargoya destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Macaristan hali hazırda enerji ihtiyacını Rusya’dan Ukrayna üzerinden gelen boru hattı üzerinden karşılıyor.

İlk anda zirveden anlaşma çıkmadı haberleri üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de tavır gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı AB ülkelerine sert eleştiriler yöneltti. Zelenski “Neden Rusya’ya ve onun baskılarına bağlısınız da bunun tam tersi olmuyor? Rusya’nın siz bağımlı olması lazım. Rusya neden hala enerji satarak neredeyse her gün bir milyar euro kazanıyor? Neden hala terörist bankalar Avrupa ve küresel finans sisteminde çalışabiliyorlar? Bunlar ciddi sorular” ifadelerini kullandı.

