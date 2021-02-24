Rusya’ya Siber Saldırı Yanıtı Haftalar İçinde Gelecek

Joe Biden yönetimi, federal hükümet daireleriyle 100 kadar özel şirketi etkileyen siber saldırının ve muhalif siyasetçi Alexey Navalny’nin zehirlenmesinin ardından Rusya’ya karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin “aylar değil haftalar içinde” harekete geçeceğini bildirdi.

Günlük basın toplantısı sırasında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Psaki, “İstihbarat topluluğuna saldırının nasıl olduğu, zararın boyutu, sızıntının kapsamı konusunda önceki yönetimin yaptığı tespitleri derinleştirmesini istedik. Bu süreç hala devam ediyor, ancak yanıtımızı aylar değil haftalar içinde vereceğiz” diye konuştu.

Washington Post gazetesi de Biden yönetiminin Rusya’ya SolarWinds siber saldırısı ve Rus muhalif lider Alexey Navalny’nin zehirlenmesi nedeniyle çok yakında yaptırım uygulayacağını yazmıştı.

Psaki yaptırımları doğrulamadı, ancak bu konularda Rusya’ya verilecek yanıtın hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Psaki “Doğru zamanda ve kendi istediğimiz şekilde yanıt verme hakkımız saklı” diye konuştu.