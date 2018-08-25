Rusya’ya Skripal Yaptırımları Pazartesi Devrede

Amerikan yönetimi İngiltere’de eski bir Rus casusunun kimyasal silahla zehirlenmesi sonrasında Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım açıklamıştı. Bu yaptırımlar Pazartesi resmen devreye giriyor.

Yeni yaptırımlar Rusya’ya yabancı yardımları, bazı silahların satışını, kredi verilmesini ve güvenlik açısından hassas bazı mal ve teknolojilerin ihracatını yasaklıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptırımların ancak iki ülke arasında daha fazla gerilim yaratacağını savundu.

Hafta başında devreye girecek olan yaptırımlar Trump yönetimi tarafından 8 Ağustos’ta açıklanmıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu son yaptırımların Moskova’nın İngiltere’de eski bir Rus ajanı olan Skripal ve kızının sinir gazıyla hedef alınmasına misilleme olduğunu bildirmişti.

Daha önce Rus istihbarat servisinde görevli olan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia İngiltere’nin Salisbury kentinde bir bankta baygın bulunmuş, yapılan incelemede eski ajanın evinin ön kapısında Noviçok adı verilen sinir gazının sıvı haline rastlanmıştı. Skripal ve kızı olay sonrasında hastanede tedavi altına alınmıştı. Moskova ile olayla bağlantısı bulunduğunu reddediyor.

Yeni yaptırımlar en az 1 yıl boyunca yürürlükte olacak. Rusya bir daha kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermezse, 90 gün sonra bir dizi yaptırım daha devreye girecek.

İngiltere’de eski Rus ajanına yönelik sinir gazı saldırısı sonrası Amerika İngiltere ile dayanışma göstermiş, 60 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

