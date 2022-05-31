“Rusya’ya Ulaşabilecek Roket Sistemi Göndermeyeceğiz”

Ukrayna, Rusya’yla savaşını desteklemek amacıyla daha uzun menzilli silah sistemi talebinde bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’un Ukrayna'ya yardım için Rusya'ya ulaşabilecek roket sistemleri göndermeyeceğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer müttefiklerinden, yüzlerce mil öteden seri şekilde roket ateşleyebilen Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) de dahil olmak üzere daha uzun menzilli sistemler talep ediyor.

Biden, Delaware eyaletinde geçirdiği haftasonunun ardından Beyaz Saray'a döndüğünde gazetecilere, "Ukrayna'ya Rusya’ya ateşleyebileceği roket sistemleri göndermeyeceğiz" dedi.

Başkan Biden, ABD’nin Ukrayna’ya belirli bir silah sistemini sağlama ihtimalini göz ardı etmedi; ancak yaptığı açıklamadan Biden’ın silahların nasıl kullanılabileceğine ilişkin koşullar öne sürdüğü anlaşıldı.

Biden ve ekibi yeni bir askeri teçhizat paketi üzerinde çalışıyor. Paketin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili MLRS'nin değerlendirildiğini, ancak savaş alanında kullanımı dışında uzun menzilli saldırı yeteneklerine sahip silahların değerlendirilmediğini söyledi.

CNN ve Washington Post geçtiğimiz Cuma günü, Biden yönetiminin yakında açıklanacak olan askeri yardım paketi kapsamında MLRS ve HIMARS olarak bilinen Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemini gönderme eğilimi gösterdiğini aktarmıştı.

Kiev, Rus güçleriyle istihbarat yetkililerinin tahmin ettiğinden daha başarılı bir şekilde savaşırken Biden yönetimi ve ABD müttefikleri, M777 obüsleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar verme konusuna giderek ılımlı bakmaya başladı.

Ancak ABD istihbaratı, özellikle Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in belirgin hırslarıyla ordusunun performansı arasındaki uyumsuzluk göz önüne alındığında ortaya çıkabilecek riskler konusunda uyarıda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Danimarka'dan Harpoon gemisavar füzeleri ve ABD'den kundağı motorlu obüsler almaya başladığını söylemişti.

Ukrayna: “Tam üyelik istiyoruz”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyon için "özel çözümler" ve ayrı modellerden bıktığını ve tam üyelik istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay, AB üyeliği isteyen ülkelerle daha yakın işbirliğine izin veren yeni bir yapı oluşturacak bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulmasını önermişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Kiev'de yaptığı görüşme sonrasında Kuleba, "Ukrayna'nın Avrupa entegrasyon projesinin bir parçası olduğuna dair net bir yasal tasdiğe ihtiyacımız var ve böyle bir tasdik aday statüsünün verilmesiyle gerçekleşir" dedi.

Fransa, AB ve aday üyeler arasında daha yakın bağlar kurma girişiminin ülkelerin birliğe katılma başvurularının yerini almayacağı konusunda Kiev'e güvence vermeye çalışıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha sonra Colonna ile bir görüşme gerçekleştiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in Ukrayna'nın AB adayı statüsüne geçmek için Fransa'nın desteğine güvendiğini söyledi.

Birliğin yürütme ayağı olan Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın adaylık talebiyle ilgili görüşünü Haziran ayında açıklayacak.

Ukrayna’nın adaylığı onaylansa bile sürecin uzun sürmesi bekleniyor. Üye devletlerin ülkelerin adaylık başvurusunu veto etme hakkı da bulunuyor.

