Rusya'ya Uluslararası Spor Müsabakalarından 4 Yıl Men Cezası

Rusya, Olimpiyatlar ve uluslararası spor müsabakalarından 4 yıl boyunca men edildi. Rus Haber Ajansı TASS’ın haberinbe göre açıklama, Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yapıldı. Buna göre Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyatları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve 2022 FIFA Dünya Kupası’na da katılamayacak.

Karar, Rusya’nın laboratuvar sonuçlarında oynamalar yaptığı ve sahte kanıtlar sunarak pozitif doping kayıtlarını sildiğinin tespit ediliği gerekçesiyle alındı.

Doping yapmayan Rus sporcuların Rusya adına değil bağımsız olarak müsabakalara katılabilecekleri Rusya’nın da karara itiraz başvurusunda bulunacağı belirtiliyor.

