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Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Rusya’ya vize uygulamasının kaldırılma kararı bugün yürürlüğe girdi.

Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi

Rusya’ya vize uygulamasının kaldırılma kararı bugün yürürlüğe girdi. Kararın ardından Rusya’ya giden vatandaşlar bu uygulamadan memnun alırken, bordo pasaportlarında bu uygulamanın içine alınması gerektiğini söylediler.
Bu gün itibariyle Rusya’ya Yeşil Hususi ve Gri Görev pasaportlarına vize uygulaması kaldırıldı. Bu sabah Rusya’nın başkenti Moskova’ya uçan Türk vatandaşları bu uygulamanın kendileri için çok iyi olduğunu söyledi.

Bordo pasaportlara da vize kaldırılmalı
Sık sık Rusya’ya seyahat eden Sertan Akay, “Sık sık iş seyahatleri nedeniyle Rusya’ya gidiyorum. Bu gün sabah itibariyle de vize muafiyeti başladı. Tabi daha gelişim göstermesi, normal hususi pasaportların dışında da vizesiz uygulamanın geçmesi lazım. Yoğunlukta ticaret yaptığımız Rusya için vize iş adamları ve iş dünyası için çok önemli. Ama olumlu bir gelişme olarak nitelendirmek lazım bunu. Benim normal pasaportum var. Vize ile gidiyorum. Tabi tabi bu anlamda da doğru olur. Karşılıklı mutabakat noktasında da bizim bu uyguladığımız süreçlere Rusya olumlu karşılık vermiş olur. Bu alanda iş dünyası için çok önemli bir gelişme. Çünkü Rusya bizim ciddi partnerlerimizden bir tanesi. Bunu iş dünyasının çok olumlu karşılayacağını umut ediyorum” diye konuştu.

Vize uygulaması genişletilmeli
Kendileri için bu uygulamanın sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Dinçar Ateş,” Evet çok sevindirici haber bu bizim açımızdan. Çünkü biz sık sık seyahat ediyoruz. Mevcut durumdan daha doğrusu bugünden öncesi durumdan bahsedeyim size. Rusya’dan vize almak çok zorlu bir süreçti bizim için. Çok uzun süre beklememiz gerekiyordu. Ücreti de bir miktar yüksekti diyebiliriz. Şimdi kalkması bizim Rusya’ya olan seyahat sıklığımızı artıracak. Bu hem turizm açısından hamda ticari açıdan olumlu sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum. Hani ben kendi adıma çok mutlu oldum açıkçası. Kesinlikle genişletilmeli. Asıl bakıldığı zaman genellikle seyahat edin kişiler Bordo pasaportlu hususi pasaportlu kişiler. Aslında bakıldığı zaman bu tarafta genişletilmesi gerekiyor. Onunla ilgilide kesinlikle bir çalışma yapılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi

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