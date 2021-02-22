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Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye basıldı

22.02.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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AB dışişleri bakanları, muhalif politikacı Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye bastı.

Yaptırımların bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.AB dışişleri bakanları, Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nintutuklanıp hüküm giymesi ile ilgili olarak Rusya'ya ek yaptırımlar için hazırlıklara başlama kararı aldı.

Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlar konusunda resmi kararın bir hafta içinde çıkmasını umduğunu söyledi. Borrell "Rusya'nın maalesef hasım olarak davranmayı seçtiğini" belirterek Moskova ile sürekli bir gerilim istemedikleri mesajını verdi. Borrell, AB dışişleri bakanlarının, "Rusya'nın Avrupa'dan uzaklaşarak otoriter bir devlet yönünde ilerlediği" konusunda hemfikir olduklarını da kaydetti.

Josep Borrell, üzerinde uzlaşılan yaptırımların, Navalni'nin tutuklanması ve hüküm giymesinde rol oynayan sorumluları hedef alacağını belirtti. AFP ajansına konuşan diplomatik kaynaklara göre yaptırımlardan dört Rus yetkili etkilenecek.

Yaptırım listesine alınacak kişilerin ismi henüz açıklanmamasına rağmen Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastryikin, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Başkanı Viktor Zolotov'un isimlerinin yaptırım listesine alınacağı tahmin ediliyor.

Maas: Rusya'ya ihtiyacımız var

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, toplantıdan çıkan karar sonrasında yaptırım hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını beklediğini söyledi. Yaptırımların, AB'nin bazı şeylere seyirci kalmayacağı yönünde açık bir işaret olacağını belirten Maas, ancak aynı zamanda Moskova ile diyalog içinde kalmak istediklerini de vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı, "İlişkilerde dip noktasına varmış olunsa da Rusya ile diyalog içinde kalınmalı. Pek çok uluslararası anlaşmazlığın çözümünde Rusya'ya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Rusya'ya yaptırımların, geçen yıl oluşturulan yeni yaptırım düzenlemesi çerçevesinde uygulanacağı belirtiliyor. Düzenleme uyarınca AB, ağır insan hakları ihlalinde bulunan ya da ihlallerden fayda sağlayan kişilerin Birlik içindeki varlıklarını dondurma, AB'ye seyahat yasağı gibi önlemlere başvurabiliyor.

Rusya'dan tepki

AB dışişleri bakanları toplantısında alınan karara Rusya'dan tepki gecikmedi. Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada AB'nin planladığı yeni yaptırımların "hukuksuz" olduğu belirtilerek Moskova'da hayal kırıklığı yarattığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'den Navalni ile ilgili yaptırım kararı çıkması durumunda ilişkilerin askıya alınabileceği mesajını vermiş, Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov da olası yaptırımlarla ilgili olarak "Böyle bir şey olursa yanıt vermeye hazırlıklı olacağız" demişti.

dpa,AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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