Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye basıldı

Yaptırımların bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.AB dışişleri bakanları, Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'nintutuklanıp hüküm giymesi ile ilgili olarak Rusya'ya ek yaptırımlar için hazırlıklara başlama kararı aldı.

Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlar konusunda resmi kararın bir hafta içinde çıkmasını umduğunu söyledi. Borrell "Rusya'nın maalesef hasım olarak davranmayı seçtiğini" belirterek Moskova ile sürekli bir gerilim istemedikleri mesajını verdi. Borrell, AB dışişleri bakanlarının, "Rusya'nın Avrupa'dan uzaklaşarak otoriter bir devlet yönünde ilerlediği" konusunda hemfikir olduklarını da kaydetti.

Josep Borrell, üzerinde uzlaşılan yaptırımların, Navalni'nin tutuklanması ve hüküm giymesinde rol oynayan sorumluları hedef alacağını belirtti. AFP ajansına konuşan diplomatik kaynaklara göre yaptırımlardan dört Rus yetkili etkilenecek.