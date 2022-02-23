Rusya'ya Yaptırımlara Avustralya ve Japonya da Katıldı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları bölgelerin bağımsızlığını tanıma kararının ardından ABD’nin açıkladığı yaptırımlara Japonya ve Avustralya’dan da destek geldi. ABD’nin Kanada, Avrupa Birliği ve İngiltere’yle birlikte hazırladığı yaptırımlara katılan ülke sayısı artmış oldu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Avustralya her zaman zorbalıklara karşı durmuştur. Rusya’ya karşı ortaklarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu daha başlangıç sonraki yaptırım uygulamalarını da bekliyoruz” dedi.

Avustralya’nın yaptırımları, Rusya güvenlik konseyi üyelerini hedef alıyor. Avustralya’yla birlikte Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılacağını açıklayan bir diğer ülkede Japonya oldu. Japonya hükümeti yaptığı açıklamada, bazı Rus vatandaşlarının ülkesindeki varlıklarını dondurma kararı alırken, Rus tahvillerinin de ihracına yasak getirdi.

ABD’nin de dün açıkladığı Rusya’ya karşı yaptırımlarda Putin’in yakın çevresinden isimlerle, 50 milyar dolarlık bir varlık barındıran ülkenin önde gelen finans kurumlarından Vnesheconombank’ın olduğu bazı kurumlar hedef alındı.

Yaptırım listesine alınan isimler arasında Federal Güvenlik Hizmetleri kurumu başkanı Aleksand Bortnikov, Putin’in idari ofisi yöneticilerinden Sergei Kiriyenko ve Promsvyazbank Başkanı Peter Fradkov yer alıyor.

Yetkililer, Rusya’nın daha ileri gitmesi halinde ülkenin tüm finansal kurumlarının yaptırımlardan etkileneceğini ve yaptırım listesinin genişleyeceğini belirtiyorlar.

