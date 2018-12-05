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Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya: - "Dövize böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde, ihracatçının yaşadığı bu ağır sorunları çözme noktasında hükümetin ve yetkililerin yaşanan olaya bu denli duyarsız kalması, herhangi bir adım atılmaması gaflettir"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında sorunlar yaşandığını iddia ederek, "Dövize böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde, ihracatçının yaşadığı bu ağır sorunları çözme noktasında hükümetin ve yetkililerin yaşanan olaya bu denli duyarsız kalması, herhangi bir adım atılmaması gaflettir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında sorunlar yaşandığını savunarak, Rusya ile her geçen gün giderek iyileşir gibi görünen ilişkilerin her nedense ticari alana olumlu yansımadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yarısını Rusya'ya yaptığını ancak nisandan bu yana ihracatçıların deyimiyle adeta Türkiye'den giden mallara "ambargo" uygulandığını belirten Kaya, başka ülkelerin malları 1-2 saat gibi sürelerde çok çabuk şekilde gümrükten geçerken Türk mallarının günlerce, bazen haftalarca bekletildiğini iddia etti.

Gümrükte bekletildiği için çürüdüğü öne sürülen meyve fotoğraflarını gazetecilere gösteren Kaya, bazı ihracatçıların, mallarını ulaştıramadığı ya da çöpe atmak zorunda kaldığı için iflasla karşı karşıya kaldığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sık sık görüştüğünü ifade eden Kaya, "Bu görüşmelerin çokluğu değil ne kadar süre yapıldığı da değil bu görüşmelerde, memleketin ve milletin hangi derdinin çözüldüğü çok daha önemli değil midir?" diye sordu.

Türkiye'nin siyasi iktidarın inkar ettiği bir ekonomik krizden geçtiğini ileri süren Kaya, krizin yıllardır uygulanan yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye her geçen gün daha fazla dövize ihtiyaç duyduğunu savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ekonomideki kötü yönetim, yok sayılan ancak önlem paketleri devreye sokulan krizle mücadelede başarısızlık sonrasında IMF kapısına muhtaç olmak dahil, büyük çaplı döviz borçlanmalarına ihtiyaç duyabilir. Dövize böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde, ihracatçının yaşadığı bu ağır sorunları çözme noktasında hükümetin ve yetkililerin yaşanan olaya bu denli duyarsız kalması, herhangi bir adım atılmaması gaflettir.
Sayın Erdoğan'ı, Sayın Ticaret Bakanı'nı, Sayın Tarım Bakanı ve ilgili kurumlan, yüzlerce ihracatçı, on binlerce üreticimizi ilgilendiren bu konuya gereken ilgiyi göstermeye ve hızla çözüm üretmeye çağırıyoruz. Sayın Erdoğan'ı, telefonla ya da yüz yüze Sayın Putin ile ilk görüşmesinde konuyu gündeme taşımaya davet ediyoruz."

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Rusya yaş meyve ve sebze ihracatı

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