Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında sorunlar yaşandığını iddia ederek, "Dövize böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde, ihracatçının yaşadığı bu ağır sorunları çözme noktasında hükümetin ve yetkililerin yaşanan olaya bu denli duyarsız kalması, herhangi bir adım atılmaması gaflettir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında sorunlar yaşandığını savunarak, Rusya ile her geçen gün giderek iyileşir gibi görünen ilişkilerin her nedense ticari alana olumlu yansımadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yarısını Rusya'ya yaptığını ancak nisandan bu yana ihracatçıların deyimiyle adeta Türkiye'den giden mallara "ambargo" uygulandığını belirten Kaya, başka ülkelerin malları 1-2 saat gibi sürelerde çok çabuk şekilde gümrükten geçerken Türk mallarının günlerce, bazen haftalarca bekletildiğini iddia etti.

Gümrükte bekletildiği için çürüdüğü öne sürülen meyve fotoğraflarını gazetecilere gösteren Kaya, bazı ihracatçıların, mallarını ulaştıramadığı ya da çöpe atmak zorunda kaldığı için iflasla karşı karşıya kaldığını savundu.