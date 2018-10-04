Rusya’ya Yeni Bir Siber Saldırı Suçlaması

Rusya’nın, Ukrayna üzerinde uçarken düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçakla ilgili soruşturmaya olan siber saldırı denemesi konusunda Hollandalı bakan şunları söyledi: “Rus istihbarat birimlerinin bu soruşturmaya olan merakını biliyoruz ve de gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda alarmda kalmaya devam ediyoruz.”

Bijleveld, olayla ilgili olarak 4 Rus istihbarat yetkilisinin hemen Hollanda’dan sınır dışı edildiklerini ifade etti.

İngiliz yetkililer daha önce de Rus eski ajan Sergei Skripal ve kızının, İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesinden de GRU’yu sorumlu tutmuşlardı.

Bakan Ank Bijleveld, bu birimleri uluslararası kimyasal silah kullanımı denetleme örgütüne ve 2014’te Malezya Havayolları’na ait uçağın Ukrayna üzerinde düşürülmesi soruşturmasını yürüten ekibe siber saldırı düzenlemeye teşebbüsle suçladı.

İngiltere’nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson da, GRU’nun faaliyetlerinin artık cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Hunt da bugünkü açıklamasında, yeniden GRU’u, eski Rus ajanı Sergie Skripal ve kızı Yulia’yı, Salisbury kentinde sinir gazı kullanarak zehirlemekle suçladı.

Wilson, Rusya’nın merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne olan saldırı girişiminin de, örgütün Skripal’e düzenlenen saldırıyı bağımsız bir şekilde araştırmasından kaynaklandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanalığı sözcüsü Maria Zakharova ise İngiltere ve Hollanda’nın iddialarını asılsız ve ‘büyük fantaziler’ olarak tanımladı.

Rusya’yı dünyadaki pek çok siber saldırının sorumlusu olarak suçlayan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Rusya’nın ‘dışlanmış bir ülke’ gibi kayıtsız şekilde hareket ettiğini söyledi.

Bakan ayrıca, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin, bu tarz saldırıları ve faaliyetleri gelecekte su yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında bulunan Williamson şu sözleri söyledi: “Rusya nerede gelişigüzel ve kayıtsız, umursamaz şekilde hareket ederse ve nerede siber saldırı yaparsa yapsın biz bunları açığa çıkaracağız.”