HABER

Rusya’ya Yeni Bir Siber Saldırı Suçlaması

04.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın ardından Hollanda Savunma Bakanı da Rusya’yı siber saldırılar konusunda suçladı. Bakan Bijleveld, Rus istihbaratının Nisan’da Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne saldırı teşebbüsünde bulunduğunu ve olayla ilgili olarak 4 Rus’un sınır dışı edildiğini söyledi

Rusya’ya Yeni Bir Siber Saldırı Suçlaması

Hollanda Savunma Bakanı, Rusya’nın askeri istihbarat birimlerini, siber saldırı düzenleme girişimiyle suçladı.

Bakan Ank Bijleveld, bu birimleri uluslararası kimyasal silah kullanımı denetleme örgütüne ve 2014’te Malezya Havayolları’na ait uçağın Ukrayna üzerinde düşürülmesi soruşturmasını yürüten ekibe siber saldırı düzenlemeye teşebbüsle suçladı.

Hollanda’nın iddiaları, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Rus istihbarat birimi GRU’yu dünyadaki çoğu siber saldırıyı düzenlemekle suçlaması sonrasında geldi.

İngiliz yetkililer daha önce de Rus eski ajan Sergei Skripal ve kızının, İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesinden de GRU’yu sorumlu tutmuşlardı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, GRU’nun Nisan ayında Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün sistemlerine siber saldırı teşebbüsünde bulunduğunu ve saldırının bertaraf edildiğini belirtti.

Bijleveld, olayla ilgili olarak 4 Rus istihbarat yetkilisinin hemen Hollanda’dan sınır dışı edildiklerini ifade etti.

Rusya’nın, Ukrayna üzerinde uçarken düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçakla ilgili soruşturmaya olan siber saldırı denemesi konusunda Hollandalı bakan şunları söyledi: “Rus istihbarat birimlerinin bu soruşturmaya olan merakını biliyoruz ve de gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda alarmda kalmaya devam ediyoruz.”

İngiltere’nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson da, GRU’nun faaliyetlerinin artık cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Hunt da bugünkü açıklamasında, yeniden GRU’u, eski Rus ajanı Sergie Skripal ve kızı Yulia’yı, Salisbury kentinde sinir gazı kullanarak zehirlemekle suçladı.

Wilson, Rusya’nın merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne olan saldırı girişiminin de, örgütün Skripal’e düzenlenen saldırıyı bağımsız bir şekilde araştırmasından kaynaklandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanalığı sözcüsü Maria Zakharova ise İngiltere ve Hollanda’nın iddialarını asılsız ve ‘büyük fantaziler’ olarak tanımladı.

Rusya’yı dünyadaki pek çok siber saldırının sorumlusu olarak suçlayan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Rusya’nın ‘dışlanmış bir ülke’ gibi kayıtsız şekilde hareket ettiğini söyledi.

Bakan ayrıca, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin, bu tarz saldırıları ve faaliyetleri gelecekte su yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında bulunan Williamson şu sözleri söyledi: “Rusya nerede gelişigüzel ve kayıtsız, umursamaz şekilde hareket ederse ve nerede siber saldırı yaparsa yapsın biz bunları açığa çıkaracağız.”

Williamson’ın açıklamaları, Avustralya’nın da GRU’yu dünya çapındaki siber suçlardan sorumlu tutmasından sonra geldi.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, son olarak GRU ile bağlantılı yeni 4 siber saldırı yaşandığını açıkladı.

Merkez, Dünya Anti Doping Ajansı, Ukrayna ulaşım sistemleri, 2016 Amerika başkanlık seçimleri ve daha pek çok saldırının arkasında çok büyük bir ihtimalle GRU’nun olduğunu belirtti.

İngiliz Savunma Bakanı bu konuda, “Arkamıza yaslanıp olanlara seyirci kalmayacağız. Rusya nereye saldırırsa, bunu hemen açığa çıkaracağımızı açıkça söylüyoruz” dedi.

Williamson sözlerine şöyle devam etti:”Bunlar güçlü bir ülkenin yapacağı şeyler değil. Bunlar, dışlanmış bir ülkenin icraatları. Ve biz müttefiklerimizle bu ülkeleri tecrit etmeye devam edeceğiz. Böyle davranmaya devam edemeyeceklerini açıkça anlamalarını sağlayacağız.”

Gün içinde Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne de ayrı bir açıklama yaparak, Avustralya istihbarat birimlerinin GRU’nun dünya çapındaki kötü amaçlı siber saldırı kalıbından sorumlu olduğu konusuna katıldıklarını belirtti.

Avustralya’nın saldırılardan ciddi şekilde etkilenmediğini belirten bakanlar, ancak saldırıların ekonomik zarar yarattığını söyledi.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklamaABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Selçuk Şirin önemli projelere imza atarak her zaman çocukların yanında olmayı hedefliyor

Selçuk Şirin önemli projelere imza atarak her zaman çocukların yanında olmayı hedefliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.