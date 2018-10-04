Rusya’ya Yeni Bir Siber Saldırı Suçlaması

Hollanda Savunma Bakanı, Rusya’nın askeri istihbarat birimlerini, siber saldırı düzenleme girişimiyle suçladı.
Bakan Ank Bijleveld, bu birimleri uluslararası kimyasal silah kullanımı denetleme örgütüne ve 2014’te Malezya Havayolları’na ait uçağın Ukrayna üzerinde düşürülmesi soruşturmasını yürüten ekibe siber saldırı düzenlemeye teşebbüsle suçladı.
Hollanda’nın iddiaları, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Rus istihbarat birimi GRU’yu dünyadaki çoğu siber saldırıyı düzenlemekle suçlaması sonrasında geldi.
İngiliz yetkililer daha önce de Rus eski ajan Sergei Skripal ve kızının, İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesinden de GRU’yu sorumlu tutmuşlardı.
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, GRU’nun Nisan ayında Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün sistemlerine siber saldırı teşebbüsünde bulunduğunu ve saldırının bertaraf edildiğini belirtti.
Bijleveld, olayla ilgili olarak 4 Rus istihbarat yetkilisinin hemen Hollanda’dan sınır dışı edildiklerini ifade etti.
Rusya’nın, Ukrayna üzerinde uçarken düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçakla ilgili soruşturmaya olan siber saldırı denemesi konusunda Hollandalı bakan şunları söyledi: “Rus istihbarat birimlerinin bu soruşturmaya olan merakını biliyoruz ve de gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda alarmda kalmaya devam ediyoruz.”
İngiltere’nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson da, GRU’nun faaliyetlerinin artık cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.
Hunt da bugünkü açıklamasında, yeniden GRU’u, eski Rus ajanı Sergie Skripal ve kızı Yulia’yı, Salisbury kentinde sinir gazı kullanarak zehirlemekle suçladı.
Wilson, Rusya’nın merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne olan saldırı girişiminin de, örgütün Skripal’e düzenlenen saldırıyı bağımsız bir şekilde araştırmasından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanalığı sözcüsü Maria Zakharova ise İngiltere ve Hollanda’nın iddialarını asılsız ve ‘büyük fantaziler’ olarak tanımladı.
Rusya’yı dünyadaki pek çok siber saldırının sorumlusu olarak suçlayan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Rusya’nın ‘dışlanmış bir ülke’ gibi kayıtsız şekilde hareket ettiğini söyledi.
Bakan ayrıca, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin, bu tarz saldırıları ve faaliyetleri gelecekte su yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.
Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında bulunan Williamson şu sözleri söyledi: “Rusya nerede gelişigüzel ve kayıtsız, umursamaz şekilde hareket ederse ve nerede siber saldırı yaparsa yapsın biz bunları açığa çıkaracağız.”
Williamson’ın açıklamaları, Avustralya’nın da GRU’yu dünya çapındaki siber suçlardan sorumlu tutmasından sonra geldi.
İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, son olarak GRU ile bağlantılı yeni 4 siber saldırı yaşandığını açıkladı.
Merkez, Dünya Anti Doping Ajansı, Ukrayna ulaşım sistemleri, 2016 Amerika başkanlık seçimleri ve daha pek çok saldırının arkasında çok büyük bir ihtimalle GRU’nun olduğunu belirtti.
İngiliz Savunma Bakanı bu konuda, “Arkamıza yaslanıp olanlara seyirci kalmayacağız. Rusya nereye saldırırsa, bunu hemen açığa çıkaracağımızı açıkça söylüyoruz” dedi.
Williamson sözlerine şöyle devam etti:”Bunlar güçlü bir ülkenin yapacağı şeyler değil. Bunlar, dışlanmış bir ülkenin icraatları. Ve biz müttefiklerimizle bu ülkeleri tecrit etmeye devam edeceğiz. Böyle davranmaya devam edemeyeceklerini açıkça anlamalarını sağlayacağız.”
Gün içinde Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne de ayrı bir açıklama yaparak, Avustralya istihbarat birimlerinin GRU’nun dünya çapındaki kötü amaçlı siber saldırı kalıbından sorumlu olduğu konusuna katıldıklarını belirtti.
Avustralya’nın saldırılardan ciddi şekilde etkilenmediğini belirten bakanlar, ancak saldırıların ekonomik zarar yarattığını söyledi.
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