Rusya'ya Yönelik Yaptırımlar İstenilen Etkiyi Gösteriyor mu?

Batılı ülkeler, Ukrayna işgaliyle birlikte Rus ekonomisini ve bazı Rus vatandaşlarını hedef alan güçlü yaptırımları uygulamaya koydu. Ama Rus ekonomisi beklendiği kadar darbe almış değil. Hatta bir uzman Rus ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu söylüyor.

Yaptırımların Rus ekonomisini zorlasa da zengin enerji sektörü ülkeye hala nakit para akışını sağlıyor. Bunun nedeni petrolün ihracında beklenenden daha az düşüş olması.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Ben Cahill, “Uluslararası Enerji Dairesi, birçok danışman, birçok insan ilk ayda günde iki-üç milyon varil petrol üretiminin düşeceğini tahmin ediyordu. Fakat bu olmadı. Kayıp muhtemelen günde bir milyon varilden az. Sanırım Avrupa Birliği yetkilileri şimdi ne olacak diyor. Rusya’ya ekonomik baskıyı nasıl arttırırız diyor. Çünkü şu ana kadar yapılanlar işe yaramıyor” şeklinde konuşuyor.

Batılı ülkelerin yaptırımları Moskova’dan karşı adımlara neden oldu. Bu da Avrupa’da alternatif enerji kaynaklarına yönelme çağrılarını hızlandırdı.

Fransa’da çiftçiler mahsullerle tarımsal atıkları karıştırarak biyoyakıt ürettiler. Bu da muhtemelen yakın çevredeki yüzlerce eve enerji sağlayacak.

4 futbol sahası büyüklüğündeki güneş panelleri Portekiz’in fosil yakıtlardan kurtulmak için son çabası.

Bu arada Almanya’nın başbakan yardımcısı son dönemde Rusya’yı fosil yakıtları silah gibi kullanmakla suçladı.

Petrolün fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Bu, Rusya daha az petrol satsa da daha fazla para kazanıyor anlamına geliyor.

Ben Cahill, “Bir çeşit paradox. Rus petrolünü kullanılamaz hale getirmeye çalışırken Rusya’dan petrol satın alan ülkeler daha fazla para ödüyor. Bu, Avrupa Birliği’nin tolere etmek isteyeceği bir ekonomik plan olabilir. Ama dünyanın en büyük petrol ihracatçısını sahadan küresel ekonomik etki yaratmadan çekemezsiniz” diyor.

Dizel yakıt maliyetlerinin artması küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artıyor.

Cahill, Avrupa Birliği’nin yaptırım önerisinin bir kısmının Rusya’ya gerçekten zarar verebileceğini belirtiyor.

Cahill, “Eğer gemileri sigortalamazsanız, bu, tankere sahip bir şirketin Rusya’ya nakliyat yapamayacağı anlamına gelir. Eğer o sigortasız tanker batarsa, karaya oturursa, eğer çevre felaketine neden olursa bu büyük bir risk olur" şeklinde konuşuyor.

Avrupa dalgalı enerji fiyatlarında seyir ederken Cahill, Rusya’nın Hindistan ve Çin’e petrol satmada biraz şanslı olduğunu söylüyor ama Moskova bunu da genelde varil başına piyasa değerinin 30 dolar altında veriyor.

