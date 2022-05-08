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Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Kararları

08.05.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Amerika, İngiltere gibi ülkelerin bulunduğu sanayileşmiş 7 ülkenin lideri video konferans aracılığıyla yaptıkları zirveden Rusya’ya yönelik yeni kararlar çıktı. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katıldı

Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Kararları

Aralarında Amerika, İngiltere gibi ülkelerin bulunduğu sanayileşmiş 7 ülkenin lideri video konferans aracılığıyla yaptıkları zirveden Rusya’ya yönelik yeni kararlar çıktı. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katıldı.

Liderlerin zirvesi yaklaşık bir saat sürdü.

Zirvede Rusya’dan ithal edilen petrole ambargo uygulanması konusunda bağlılık dile getirilirken, Amerika’dan Moskova’ya yönelik yeni yaptırım kararları geldi.

Zirve sonunda yapılan açıklamada, “Rus enerjisine bağımlılığı aşamalı olarak sonlandırmaya bağlılığımızı taahhüt ederiz. Buna Rus petrolünün ithalatı da dahil. Bunu zamanında ve düzenli bir şekilde yerine getireceğiz. Tüketiciler için karşılanabilir fiyatlar sağlanmasıyla düzenli, sürdürülebilir küresel enerji tedariki için birlikte ve ortaklarımızla çalışacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus petrolünün kesilmesinin Putin’in ekonomisini sert vuracağı ve Ukrayna savaşına kaynak sağlamak için ihtiyaç duyduğu gelirden alıkoyacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nda özgürlük için savaşanların hatıralarına bugün için, Ukrayna halkı için, Avrupa ve küresel toplum için savaşmaya devam etmenin borç olduğu kaydedildi.

Amerika’dan Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar da geldi.

Buna göre Batı dünyasından Rusya’nın en büyük üç televizyon kanalına reklamlar kesiliyor. Amerikan danışma ve muhasebe şirketlerinin herhangi bir Rus vatandaşına hizmet vermesi yasaklanıyor.

Rus sanayi sektörüne ek kısıtlamalar geliyor ki buna Moskova’yı odun üretimi, sanayi motorları üretimi, buldozer, kazan üretiminden çıkarmak da dahil.

Amerika Dışişleri Bakanlığı da Rus askeri yetkilileriyle Rus destekli güçlere yönelik yeni vize kısıtlamaları açıkladı.

Bu arada G-7 toplantısı öncesinde İngiltere Ukrayna’ya ek 1,6 milyar dolar değerinde ek askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

Bu malzemeler arasında radarların ve geri görüş aygıtlarının da olduğu belirtiliyor.

Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya G-7 ülkelerini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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