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Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden Çıkarma Adımı

04.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Amerika'nın BM Genel Kurulu'ndan Rusya'nın üyeliğini askıya alması talebinde bulunacağını söyledi

Rusya'yı BM İnsan Hakları Konseyi'nden Çıkarma Adımı

Amerika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Amerika'nın BM Genel Kurulu'ndan Rusya'nın üyeliğini askıya alması talebinde bulunacağını söyledi.

Amerika, bu adımı, Ukrayna'nın Rus askerlerini Buça kasabasında çok sayıda sivili öldürmekle suçlaması üzerine attı.

New York'taki BM Genel Kurulu'nun 193 üye ülkesinin üçte ikisinin oyu, bir ülkenin, sistematik insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almaya yetiyor.

Pazartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te konuşan Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği bir komedidir. Bu bir hatadır, bu nedenle BM Genel Kurulu'nun Rusya'yı Konsey'den çıkarmak için oylama yapmasının zamanı gelmiştir" dedi.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali başlattığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rusya'yı kınayan iki karar tasarısı geçirdi. Her iki karar tasarısı da en az 140 oyla kabul edildi. Moskova, Ukrayna'nın askeri altyapısını ortadan kaldırmak için bu ülkeye "özel askeri operasyon" düzenlediğini iddia ediyor.

Ukraynalı mülteci akınıyla karşı karşıya kalan Romanya'yı ziyaret eden Thomas-Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada "Cesaretle birlik olan 140 ülkeye şu mesajı vermek istiyorum: Buça ve Ukrayna genelindeki yıkımı yansıtan görüntüler, sarfettiğimiz söyleri eyleme dönüştürmemizi gerektiriyor" dedi.

Rusya, merkezi Cenevre'de bulunan 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde üç yıllık üyelik süresinin ikinci yılı içinde bulunuyor. Rusya'nın New York'taki BM misyonu, Thomas-Greenfield'ın açıklamasına ilişkin yorumda bulunması talebini yanıtsız bıraktı.

BM İnsan Hakları Konseyi kararları bağlayıcı niteliğe sahip olmasa da alınan kararlar, önemli siyasi mesajlar verme ve soruşturma başlatılması yetkisi tanıma açısından kritik olarak değerlendiriliyor.

Konsey, geçtiğimiz ay Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana insan hakları ihlalleri iddiaları ve olası savaş suçlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Ukrayna'nın Konsey'e sunduğu soruşturma talebine üye ülkelerin üçte ikisi "evet" oyu kullandı. Rusya ve Eritre "hayır" oyu kullanırken aralarından Çin'in de bulunduğu 13 ülke, oylamaya katılmadı.

Ukrayna'nın Buça kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı, Rus askerlerinin çekilmesinden sonra bulunan 50 cesedin, Rus askerlerinin yargısız infazı sonucu öldürüldüğünü iddia etti.

Reuters haber ajansı bu veriyi bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Ukraynalı yetkililer, Buça'da işlenen olası savaş suçlarını soruşturduklarını söyledi. Kremlin’se Buça'da sivillerin öldürülmesiyle ilgili suçlamaları reddetti.

Amerika, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğini ve Amerikalı uzmanların bunu kanıtlamak için delil topladığını kaydetti.

BM Genel Kurulu, daha önce Libya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almıştı. Libya'nın üyeliği, ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin protestoculara karşı şiddet kullanması nedeniyle 2011 yılı Mart ayında Konsey'in tüm üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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