"Rusya'yı garantör değil rejimin suç ortağı görüyoruz"

Saldırılar sonrasında sivillere insani yardımların ulaştırılamadığına dikkati çeken Salih, "Sivil Savunma ekipleri ve Suriye halkının bu saldırılara büyük tepkisi var. On binlerce sivili göçe zorlayan, sivil yerleşimleri, okulları ve hastaneleri hedef alan bu saldırıların bir an önce durmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Salih, söz konusu bölgedeki sivillerin, iç savaş boyunca yaşanan en kötü insani durumun içinde olduklarını vurgulayarak, "Rejim, İran destekli milisler ve Rusya, yoğun saldırılar düzenleyerek yaralıları taşımamıza da engel oluyor." dedi.

ADHAM KAKO - Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılara destek veren Rusya'yı, garantör ülke olarak değil "rejimin suç ortağı" olarak gördüklerini söyledi.

- "Saldırıların yoğun olması nedeniyle her zaman kurtarma çalışmalarını yapamıyoruz"

Salih, olağanüstü durum ilan ettiklerini dile getirerek, "Sivil Savunma ekipleri olarak bu saldırılara yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bizi hedef alan saldırılarda ağır maddi kayıplar verdik. Çok sayıda arama kurtarma ekipmanımız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışması yapan bazı arkadaşlarını saldırılarda kaybettiklerini belirten Salih, "Olay yerine intikal ettiğimiz sırada hedef alınmamız karşılaştığımız en büyük zorluklardan biridir. Saldırıların olduğu bütün bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz ancak saldırıların yoğun olması nedeniyle her zaman kurtarma çalışmalarını yapamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Salih, rejim ve destekçilerinin sivillerin hayatlarını umursamadan bölgeyi ele geçirmek istediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Rejim yılardır sivilleri her türlü silahla hedef aldı. Suriye halkı olarak Rusya'yı garantör değil rejimin suç ortağı olarak görüyoruz. Rejimin son saldırılarına eşlik eden Rus savaş uçakları, hastaneleri ve hububat depolarını vurdu. Biz görevimiz gereği bir yandan sivillerin hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz, bir yandan da rejim ve destekçilerinin işledikleri suçları belgeliyoruz. Soçi anlaşmasının diğer garantör tarafı Türkiye'den Rusya’ya saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istiyoruz."