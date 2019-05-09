"Rusya'yı garantör değil rejimin suç ortağı görüyoruz"

ADHAM KAKO - Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılara destek veren Rusya'yı, garantör ülke olarak değil "rejimin suç ortağı" olarak gördüklerini söyledi.
Salih, Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.
Salih, söz konusu bölgedeki sivillerin, iç savaş boyunca yaşanan en kötü insani durumun içinde olduklarını vurgulayarak, "Rejim, İran destekli milisler ve Rusya, yoğun saldırılar düzenleyerek yaralıları taşımamıza da engel oluyor." dedi.
Saldırılar sonrasında sivillere insani yardımların ulaştırılamadığına dikkati çeken Salih, "Sivil Savunma ekipleri ve Suriye halkının bu saldırılara büyük tepkisi var. On binlerce sivili göçe zorlayan, sivil yerleşimleri, okulları ve hastaneleri hedef alan bu saldırıların bir an önce durmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
- "Saldırıların yoğun olması nedeniyle her zaman kurtarma çalışmalarını yapamıyoruz"
Salih, olağanüstü durum ilan ettiklerini dile getirerek, "Sivil Savunma ekipleri olarak bu saldırılara yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bizi hedef alan saldırılarda ağır maddi kayıplar verdik. Çok sayıda arama kurtarma ekipmanımız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.
Arama kurtarma çalışması yapan bazı arkadaşlarını saldırılarda kaybettiklerini belirten Salih, "Olay yerine intikal ettiğimiz sırada hedef alınmamız karşılaştığımız en büyük zorluklardan biridir. Saldırıların olduğu bütün bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz ancak saldırıların yoğun olması nedeniyle her zaman kurtarma çalışmalarını yapamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Salih, rejim ve destekçilerinin sivillerin hayatlarını umursamadan bölgeyi ele geçirmek istediğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Rejim yılardır sivilleri her türlü silahla hedef aldı. Suriye halkı olarak Rusya'yı garantör değil rejimin suç ortağı olarak görüyoruz. Rejimin son saldırılarına eşlik eden Rus savaş uçakları, hastaneleri ve hububat depolarını vurdu. Biz görevimiz gereği bir yandan sivillerin hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz, bir yandan da rejim ve destekçilerinin işledikleri suçları belgeliyoruz. Soçi anlaşmasının diğer garantör tarafı Türkiye'den Rusya’ya saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istiyoruz."
- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.
Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.
Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 113 sivilin yaşamını yitirdiğini, 295 sivilin yaralandığını belirtiyor.
Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.
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