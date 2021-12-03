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  4. “Rusya’yı Hedef Alan Bir Dizi Girişim Üzerinde Çalışıyoruz”

“Rusya’yı Hedef Alan Bir Dizi Girişim Üzerinde Çalışıyoruz”

03.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı askeri bir manevrasını zorlaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı askeri bir manevrasını zorlaştırmayı amaçlayan bir dizi kapsamlı girişimden oluşan bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.

Beyaz Saray'da ABD ekonomisiyle ilgili yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, henüz Putin ile görüşmediğini söyledi. İki lider arasında birkaç gün içinde sanal bir görüşme yapılması bekleniyor.

Biden, "Yaptığım şey, Sayın Putin'in ilerlemesini ve insanların onun yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını çok, çok zor hale getirmek için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım inisiyatifler dizisini biraraya getirmek" dedi.

ABD Başkanı, yönetiminin durum hakkında Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle "sürekli temas halinde" olduğunu da kaydetti.

Reuters haber ajansının, Biden'ın planının detaylarını sorduğu üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Beyaz Saray’a geldiğimizden bu yana, ABD ve müttefiklerinin zararlı Rus eylemlerine karşı durmak için bir dizi araç kullanmaya istekli olduklarını gösterdik ve gelecekte bunları ve diğer araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Moskova ise Ukrayna ve ABD'yi istikrarı bozucu davranmakla suçladı ve Kiev'in Ukrayna'nın doğusunda kendi taarruzunu başlatmaya hazırlanıyor olabileceğini öne sürdü. Ukraynalı yetkililer bu iddiayı şiddetle reddediyor.

Ukrayna’dan Rusya uyarısı

Biden’ın konuşmasından saatler önce Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayının sonunda büyük çaplı bir askeri harekata hazırlanabileceği konusunda uyardı.

Oleksii Reznikov parlamentodaki konuşmasında, Ukrayna'nın durumu kışkırtmak için hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı, Ukrayna'nın, İngiltere ile yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak deniz üsleri inşa etme konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bir üs, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının batısındaki Özi'de, diğeri ise Kırım'ın doğusundaki Berdyansk'ta yer alacak.

Reznikov, "Öncelikler arasında füze programı ve filonun geliştirilmesi yer alıyor. İngiltere ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Berdyansk ve Özi'de iki askeri üs ve diğer ihaleleri inşa etme aşamasına geçiyoruz" dedi.

Ukrayna, bu hafta Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerine bir Rusya saldırısını savuşturmak için sert bir yaptırım paketi hazırlamaları için de baskı yapmıştı.

Putin-Biden görüşmesi ne zaman?

Öte yandan Moskova’dan, Rusya ve ABD'nin önümüzdeki günlerde Vladimir Putin ile Joe Biden arasında bir video zirvesi planladığı, tarihin henüz netleştirilmediği, bunun için Washington'dan yanıt bekledikleri açıklaması geldi.

Kremlin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Putin'in Biden'a NATO’nun doğuya genişlemesini durduracak ve ittifakın Ukrayna dahil olmak üzere Rusya'nın komşularına yönelik ‘’tehditkar’’ silah konuşlandırmasını sona erdirecek, bir güvenlik garantisi teklifinden bahsetmeyi planladığını söyledi.

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gergin durum göz önüne alındığında, şimdi bize uygun garantileri sağlamaları için acil bir ihtiyaç var. Bu böyle devam edemez" dedi.

Kremlin danışmanı, "Bu video konferans için somut bir tarih ve saatimiz var. Bence Amerikalılar’dan nihai onayı beklemek daha iyi. Ancak video konferans formatındaki bu toplantıya oldukça aktif bir şekilde hazırlanılıyor" dedi.

ABD, NATO müttefikleri ve Ukrayna, Moskova'yı Ukrayna sınırına asker yığmakla suçluyor ve Kiev, Rusya'nın bir saldırı planlamasından korktuğunu söylüyor. Moskova, Ukrayna'yı işgal etme planlarını reddediyor ve Kiev'i Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki topraklara saldırmak için kendi güçlerini oluşturmakla suçluyor.

Rusya haftalardır ABD ile üst düzey görüşmeler için baskı yapıyor ve Batı'dan yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri alma önerisini ortaya koyuyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırında saldırgan hamleleri olduğu iddialarını saçmalık olarak niteleyen Uşakov, "Kendi bölgemizde birliklerimizi kaydırma hakkımız var, bizim açımızdan gerilimin tırmandırılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Uşakov, Biden ile olası bir görüşmenin Putin'in gelecek hafta Hindistan'a seyahat etmesinden sonra gerçekleşeceğini de kaydetti.

Yuri Uşakov, görüşmelerde Putin ve Biden'ın Haziran ayında Cenevre'de yaptıkları ilk zirvede vardıkları anlaşmaları da tartışabileceklerini söyledi. Uşakov Afganistan, İran, Libya, Suriye ve stratejik istikrarın da gündeme gelebileceğini belirtti.

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