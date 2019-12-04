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Rusya'yla Almanya Arasında Sınır Dışı Krizi

04.12.2019 19:25 | Son Güncelleme

Gürcistan kökenli Selimhan Hangoshvili’nin Berlin’de öldürülmesiyle bağlantılı yeni bulgular ve iki Rus diplomatın Almanya’dan sınır dışı edilmesi, Rusya’yla Almanya arasında krize neden oldu

Rusya'yla Almanya Arasında Sınır Dışı Krizi

Gürcistan kökenli Selimhan Hangoshvili’nin Berlin’de öldürülmesiyle bağlantılı yeni bulgular ve iki Rus diplomatın Almanya’dan sınır dışı edilmesi, Rusya’yla Almanya arasında krize neden oldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergej Netschajew’in bugün sabah bakanlığa çağrılarak, resmi nota verildiğini, ayrıca büyükelçilik bünyesinde çalışan ve Rus istihbaratı (GRU) üyesi olduğu iddia edilen iki diplomatın infazla bağlantılarının saptandığını açıkladı. Bu kişilerin 'persona non grata (istenmeyen kişi)' ilan edildikleri ve Berlin’i terk etmeleri için yedi gün mühlet verildiğini belirtildi.

Sözcü, soruşturmanın gidişatına göre Almanya’nın önümüzdeki günlerde Rusya’ya karşı başka önlemler de alabileceğini bildirdi. Rus hükümeti sözcüsü Dmitri Peskow, infaz olayının Rusya’yla ilişkilendirilmesini ve iki Rus diplomatın sınırıdışı edilmesini sert bir dille eleştirdi. Peskow, "Bunu kanıtlayan bir bulgu yok, zaten olamaz da" dedi ve Alman medyasının olayı Rusya’ya karşı bir kampanya şekline dönüştürdüğünü iddia etti. Sözcü, "Karşı önlemler alacağız" ifadelerini kullandı.

Diplomatik krize neden olan olay, geçen 23 Ağustos’ta yaşanmıştı. Önce, Berlin’in ortasındaki ‘Küçük Tiergarten’ adlı parkta yakın mesafeden öldürülen kişinin 40 yaşındaki Selimhan Hangoshvili olduğu saptanmıştı. Bisikletle Cuma namazı için bir camiye giderken öldürülen Gürcistan vatandaşı Hangoshvili’nin güpegündüz infaz edilmesinin sorumlusu olarak olaydan iki gün sonra bir Rus vatandaşı tutuklanmıştı. Katil zanlısının cinayet sırasında kullandığı tahmin edilen susturuculu Glock tabancayla, olay yerinden kaçmak için kullandığı bisiklet ve tanınmamak için taktığı peruk yakınlarındaki nehirden çıkarılırken, zanlının evinde yapılan aralamalarda önemli miktarda para ele geçirilmişti.

Öldürülen Selimhan Hangoshvili’nin, 2001 ila 2005 yılları arasında Ruslar’a karşı savaşan Çeçen lider Aslan Meşhedov’un emrinde Çeçen birliklere komutanlık yaptığı, daha sonra 2013’de önce Avusturya’ya, 2016’da da Almanya’ya gelerek siyasi iltica başvurusunda bulunduğu, buradan Gürcistan’daki muhaliflerle bağlantı kurduğu öğrenildi. Alman basınında, Rusya Federal Güvenlik İstihbarat Servisi (GRU)tarafından ‘terörist’ olarak aranan Hangoshvili’nin, Gürcistan istihbaratına çalıştığı da iddia edildi.

Son olarak Federal Başsavcılık, suikastın arkasında Rus istihbaratının olduğuna dair belgelere ulaşıldığını iddia ederek soruşturmaya el koyduğunu açıkladı. Başsavcılıktan kaynaklar, katil zanlısının daha önce de suikast olaylarına adı karışan ve Rus istihbaratı adına çalıştığı tahmin edilen 49 yaşındaki Rus vatandaşı Vadim Krasikov olduğunu öne sürdü.Rus yetkililerin Almanya’ya giriş yapabilmesi için kendisine başka bir isim taşıyan sahte bir pasaport verdikleri ve yakalandıktan sonra iki Rus diplomatın kendisini cezaevinde ziyaret ederek, görüştüklerini öne sürerek, Rus yetkililere yönelik ağır suçlamalar yöneltildi.

Başsavcılık, olayla ilişkin iddiaları kabul etmeyen Rusya’nın konuyla ilgili şimdiye dek verdiği tüm yanıtların yanlış ya da eksik olduğunu da öne sürdü.

Berlin’de diplomatik çevrelerden yapılan yorumlarda, Almanya hükümetinin Rus iki diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, Rusya’nın da Almanya’ya karşı benzer bir hamlede bulunarak, iki Alman diplomatı sınırdışı edebileceği öne sürüldü. İki ülke arasında önümüzdeki günlerde gerilimin yükselebileceği ifade ediliyor.

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