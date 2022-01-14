Rusya'yla Batı Arasındaki Tansiyon Düşmüyor

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığınağı devam ediyor. Bölgedeki Rus askeri sayısının 100 bini geçtiği belirtilirken yapılan tatbikat görüntüleri de Rus televizyonlarında yer alıyor.

Rusya’yla ABD ve NATO arasında yapılan görüşmelerin ardından bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yaptı. Lavrov açıklamasında, Rusya’nın görüşmelerin ardından umutlu olduğunu ancak görüşmelerin devamı ve sonucunun ABD’nin Rusya’nın teklifine vereceği yanıta bağlı olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD’li yetkiliyse son gelişmeleri “Savaş tam tamlarının sesleri daha güçlü duyuluyor” şeklinde yorumladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bir askeri hareketa girişmesinden endişe eden başta ABD olmak üzere batılı ülkeler ve NATO bunu engellemek adına girişimlerde bulunmayı sürdürüyorlar.

Batılı devletler ayrıca Rusya’yı olası bir operasyonunun çok ağır sonuçları ve yaptırımları olacağı konusunda da uyarıyorlar.

