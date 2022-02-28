Rusya’yla Ukrayna Arasında Görüşme Olur mu?

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i arayarak Moskova’yla Kiev arasında arabuluculuk teklif etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Rusya’yla bir görüşmenin aralarında İstanbul’un da bulunduğu bazı kentlerde olabileceğini belirtti.

Bennett’in Putin’le görüşmesinde Kremlin’e göre Rusya Cumhurbaşkanı, bir Rus heyetinin Kiev’le müzakere için Belarus’ta Gomel kentinde olduğunu ama Ukrayna tarafının bu fırsatı yakalayamadığını kaydetti. Putin’e göre bu tutarsızlık.

Buna karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Belarus dışında bazı muhtemel görüşmeler için aralarında İstanbul’un da bulunduğu bazı kentleri önerdi.

Zelensky’nin İstanbul’la birlikte önerdiği kentler arasında Bakü, Varşova, Bratislava gibi kentler de var.

Zelensky, füzelerin ülkesine fırlatıldığı bir yerde görüşmeyeceklerinin mesajını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Belarus Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, “Diğer kentler görüşme için platform olabilir. Tabi ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz ve savaşa son vermek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü, bütün bunları Rus tarafına önerdik ve füze fırlatmak için kullanılmayan herhangi bir ülkedeki kenti kabul edeceğimizi söyledik. O zaman görüşmeler dürüst olabilir ve savaşa son verilebilir” dedi.

Zelensky ayrıca Ukrayna’nın Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Zelensky, Rusya’nın saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını çıkarları doğrultusunda kullandığını ve bunun için sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, mahkemeden Rusya’nın askeri harekatını durdurması için bir karar çıkarmasını istediklerini vurguladı.

