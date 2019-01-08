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Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" ifadesini kullanan sanatçı Rutkaz Aziz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Rutkay Aziz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Usta tiyatrocu Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için, "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Artı TV yayınına bağlanan Rutkay Aziz, aslında Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek, "Sadece bana Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethowen dinler, iyi gelir' dedim" şeklinde konuştu.

'MÜSVEDDE' CEVABI: MUHALEFETTE KİM VARSA...

Aziz, Erdoğan’ın bazı sanatçılar için kullandığı "müsvedde" lafı için de "Sanata ve kültür hayatımıza nasıl baktıklarının göstergesidir. Bu Metin'le başladı Müjdat'la, başka arkadaşlarla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Metin'e ve Müjdat'a 'sanatçı müsveddeleri' derken aslında ucu açık bir laf ediyor. Yani muhalefette kim varsa, kim eleştirel bir yaklaşım içindeyse bunlar demek ki müsvedde oluyor. Kim müsvedde, kim değil bunu halk zaten belli bir yerde kendisi getirip, koyuyor. Bunun ötesinde daha fazla muhatap tutmanın bir anlamı yoktur kendilerini" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutkay Aziz Mozart Faşist

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
erdoğandan önce açtınız asgari ücrete çalışıyordunuz şimdi bölüm başına 30 40 bin lira para alıyorsunuz haddinizi bilin
ey erdoğan sen ekonomiye bak işine bak işine
Biraz ironi.Herkes herşey olabilir.Ama cumhurbaşkanı olamaz.
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