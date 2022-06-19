HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rutte Srebrenitsa için Hollandalı askerlerden özür diledi

Rutte Srebrenitsa için Hollandalı askerlerden özür diledi

19.06.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Rutte, yaşanan katliam öncesinde Srebrenitsa’da BM Barış Gücü üssüne sığınmaya çalışan Boşnak mültecileri geri çeviren Hollandalı askerlerden özür diledi.

Rutte Srebrenitsa için Hollandalı askerlerden özür diledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü için görev yapan Hollandalı askerlerden neredeyse "imkansız şeyler beklendiğini" ifade ederek, o dönem Srebrenitsa'da yaşanan katliam esnasında görev yapan birlikten özür diledi.

Cumartesi günü katıldığı gaziler buluşmasında açıklamalarda bulunan Rutte, "Üzerinden neredeyse 27 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ bazı sözler sarf edilmiş değil. Hollanda hükümeti adına bugün sizlerden özür diliyorum" diye konuştu.

O dönemde Hollandalı askerlerin hükümetten yeterince destek bulamadığını ifade eden Rutte, buna rağmen Barış Gücü askerlerinin, "Hep mümkün olmasa da, zor şartlar altında doğru şeyi yapmak için çabaladıklarını" savundu. Rutte söz konusu askerlerin, Srebrenitsa katliamı yaşandığında kendi kendilerine, "dünyanın nerede olduğunu" sorduklarını söyledi.

Srebrenitsa Katliamı

Uluslararası mahkemeler, Srebrenitsa katliamını soykırım olarak tanıyor. Boşnak kenti Srebrenitsa'da, 1995 yazında Bosna Sırbı kuvvetler, yaklaşık 8 bin Müslüman oğlan çocuğu ve erkeği öldürmüştü. Srebrenitsa katliamı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük savaş suçlarından biri olarak kabul ediliyor. Katliamı o dönemde ülkede BM bayrağı altında konuşlu olan ve yalnızca hafif silahlarla donatılmış Hollandalı askerler engelleyememişti.

Hollanda'nın bu konuda suçu olup olmadığı, o günden bu yana ülkenin mahkemelerini meşgul ediyor. 2019 yılında, ülkenin yüksek mahkemesi, 350 Boşnak Müslüman'ın öldürülmesinde Hollanda devletini kısmen suçlu bulmuştu.

Söz konusu 350 kişi, Sırp güçleri tarafından öldürülmeden önce Srebrenitsa'daki Barış Gücü üssü Potoçari'ye sığınmak istemiş, ancak Barış Gücü askerleri koruma arayan Boşnakların üsse girişine izin vermemiş ve hatta daha sonra Sırp güçlerinin üsse gelen mültecileri götürmesine müdahale etmemişti. Daha sonra erkekler ve oğlan çocukları kadınlardan ayrılarak idam alanlarına götürülmüş ve kurbanların cesetleri toplu mezarlara atılmıştı.

AFP / BÜ,ET

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Adınıza kredi çekildi' diyerek dolandırdılar! 'Adınıza kredi çekildi' diyerek dolandırdılar!
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapınTarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın
Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimiÜzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.