Rutte'den Türkiye'ye arabuluculuk desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin mesajlar verdi.

Her iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu vurgulayarak Türkiye ile çok taraflı düzeyde birlikte çalıştıklarını söyleyen Rutte, Perşembe günü gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Zirvesi'ni sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. İttifak için Türkiye'nin "çok büyük bir siyasi ve askeri öneme sahip olduğunu" kaydeden Rutte, Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortak olduğu değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa ilişkin diplomatik çabalarına değinen Rutte, "Türkiye bu anlaşmazlıkta kilit rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında açık hattı olan nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Rutte, "Türkiye'yi bu konuda desteklediğimizi söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vesilesiyle de hem Ukrayna hem Rusya'yla müzakereleri sürdürüyorlar. Bunun nereye varacağını görmemiz gerekiyor ama onlar çabalıyor ve biz de çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY VE PUTİN'LE TEMASLARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındıklarını ifade ederek "Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz" dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın liderleri Wolodimir Zelenskiy ve Vladimir Putin ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisini veren Erdoğan, sözlerini "Şartların zorluğunun farkındayız, ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz" şeklinde sürdürdü.

"EKONOMİK İLİŞKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Görüşmede ekonomik ilişkiler de ele alındı. Türkiye ve Hollanda'nın kilit ekonomik ortaklar olduğunu söyleyen Rutte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına işaret ederek "Ara hedef olarak 15 milyar nihai hedef olarak da 20 milyar doları koyduk. Hollanda Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı dolayısıyla çalışacak çok alan var. Üç bin Hollandalı şirket faal halihazırda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye-AB ilişkilerine değinerek "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini "NATO'da berabersek dayanışmamızı ortaya koymamız lazım. Savunma sanayisine yönelik adımlarda NATO üyesi ülkeler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım" diye sürdürdü.



