Rüyada Adam Görmek: Erkek Görmek, Tanımadığın Adam

Rüya insanların uyku halindeyken gördükleri görüntülerdir. Bazı insanlar rüyaların bilinçaltının etkisi ile oluştuğuna inanırlar. Bazılarına göre ise rüyaların geleceği gösteren anlamları vardır. Rüyaları yorumlamak ve onlardan anlam çıkartmak çok eski bir gelenektir. Rüya anlamlarına göre ise hareket etmek bu geleneği takip eder. İnsanlar rüyalarında farklı figürleri, mekanları ve kişileri görebilirler. Bu insanlar tanıdıkları ya da tanımadıkları kişiler olabilir. Ayrıca rüyadaki kişiler farklı yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip olabilir; görünme biçimleri, rüyadaki yerleri değişebilir. Rüyada adam görmek ise görülen adamın yaşına, duruşuna, durumuna göre bambaşka anlamlara gelebilir. Ayrıca rüyaya giren erkeğin rüyayı gören kişi tarafından tanınıp tanınmadığı da rüyanın anlamını etkiler. Erkek figürü çoğu kültürde gücü temsil eder. Tarihin en eski çağlarından beri erkekler fiziksel yapıları nedeniyle her zaman daha zor işlerin altına girmişlerdir. Bu figürün temsili de bu şekilde değerlendirilir.