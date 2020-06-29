Rüyada Afet Görmek: Sel Görmek, Deprem Görmek, Kasırga Görmek

İnsanlar neredeyse dünyanın başlangıcından beri gördükleri rüyaları anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bütün bu zamanlar boyunca rüyalar için bir anlam oluşmuş ve görülen her bir nesnenin, yaşanan her bir olayın anlamı belirlenmiştir. Gördüğü rüyanın yorumuna bakarak yeni işlere kalkışan, özel hayatında rüyalara göre kararlar alan insanların sayısı oldukça fazladır.

Rüyalar çok çeşitli şekillerde insanların karşısına çıkabilir. Seller, depremler, kasırgalar gibi doğal afetler de rüyalarda görülebilir. Genel olarak bu tür afet rüyaların görülmesi hayra yorulmaz. Afetler gerçek yaşamda da yıkıcı etkileri olan olaylardır. Rüyalarda görülen afetler ise bir çeşit uyarı niteliği taşırlar. Nasıl afetler ve doğa olayları her an yaşanabilir ise insan yaşamında da kötü olaylarla karşılaşmak, sıkıntı çekmek de olağan durumlardır. Bazı afet rüyaları tam olarak bu noktayı gösterirler.

Rüyada Afet Görmek

Rüyada afet görmek:

İyi anlamlara yorulmaz. Rüya gören kişinin yaşamında karışıklıklar olacağına yorulur.

Afet farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Nadiren afet görmek ile ilgili rüyaların anlamı olumlu olarak insanların karşısına çıkar.

Yine de afetin ne şekilde gerçekleştiği, rüya sahibinin bu afet karşısında nasıl bir tavır takındığı ve en önemlisi de rüyanın sonucu yorumlamada önemli noktalardır.

Rüyada Afetten Kurtulmak

Rüyasında afetten kurtulduğunu gören kişinin:

Sıkıntıları geçecek demektir. Ona yük olan dertler bitecek, yakasını bırakmayan sorunlar son bulacaktır.

Rüyanın bir diğer anlamı ise rüya sahibinin kendisine uğursuzluk getiren, kötü niyetlere sürükleyen birisinden yakasını kurtaracağı şeklindedir.

Bu rüya afet görmekle ilgili rüyaların içerisinde en olumlu olanıdır.