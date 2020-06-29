Rüyada Aldatma Görmek: Kandırmak, Haksızlık Etmek, Aldatılmak

Rüyada aldattığının farkında olan kişi, başına gelecekleri bilmesine ve sonradan yaşayabileceği sıkıntıları öngörmesine rağmen korkmadan hayırsız işlere bulaşacak ve bunun neticesinde hem kendisinin hem de çevresinin başı belaya girecektir.

Rüyasında aldattığının farkına vararak bu yoldan dönen kişi, yanlış bir yoldayken tekrar doğru yolu bulacak ve tövbe ederek yeniden hayırlı ameller işleyecektir.