Rüyada Altın Görmek: Çeyrek Altın, Sahte Altın

Rüyalar, bazı araştırmacılara göre mistik, bazılarına göre ise bilimsel nedenlerle görülmektedir. Uykunun REM evresinde görülen rüyaların yorumu eski zamanlardan beri merak edilmiştir. Bazı rüyaların geleceğin habercisi olduğu düşünülürken bazı rüyaların ise bilinçaltının etkisi sonucu görüldüğü düşünülmektedir. Ülkemizde rüyaların yorumlanması islami kaynaklar aracılığı ile yapılmaktadır. İslami kaynaklara göre rüyada altın görmek, rüya sahibi tarafından genellikle maddi ve manevi yönden hayırlı olarak yorumlansa da altının fiziki özelliklerine göre daha detaylı yorumlar da yapılabilir.

Rüyada Altın Görmek

Gerçek hayatta parlak sarı rengi ve maddi değeri ile her zaman gözde bir element olan altını rüyada görmek:

Sıkıntıları aşmaya,

Sevinç ve

Refah dolu günlerin geleceğine işarettir.

Hamile Kadının Rüyada Altın Görmesi

Hamile kadının rüyada altın görmesi:

Sevdikleri tarafından değer görmeye,

Eşinin desteğini ve ilgisini hissetmeye delalet eder.

Aynı zamanda bu rüya, hamile kadının doğacak bebeği ile birlikte rızkının genişlemesine ve

Maddi kazancının artarak yaşam standartlarının yükselmesine işaret eder.

Rüyada Allah Yazılı Altın Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin gözünün ve gönlünün geniş olduğuna,

Salih ameller işlemeye,

Allah’ın yolundan gitmeye,

İmkanların kıymetini bilmeye işaret eder.

Rüyayı gören kişinin oldukça huzurlu bir hayat yaşayacağına rivayet edilir.

Rüyada Çeyrek Altın Görmek

Rüya sahibinin maddi ve manevi yönden istediği şeylerin gerçekleşeceği şeklinde yorumlanan bu rüya:

Aynı zamanda rüya sahibi için çevresinden iyilik ve yardım göreceği bir dönem yaşayacağı anlamına gelir.

Eğer bir sağlık sorunu varsa, tez zamanda şifa bulur.

Rüya sahibi aynı zamanda hayırlı bir işe girişerek bol kazançlı günler yaşayacaktır.

Rüyada Yarım Altın Görmek

Rüya sahibi için:

Sevindirici ve mutlu edici bir haber almaya delalet eder.

Rüyayı gören kişi büyük bir başarı kazanarak uzun zamandır elde etmek için çabaladığı zaferi kazanır.

Her yönüyle hayırlı olan bu rüyayı gören kişiyi maddi manevi her anlamda mutlu ve huzurlu günler bekliyordur.

Rüyada Büyük Altın Görmek

Rüya sahibinin:

Çok büyük bir sıkıntı yaşayacağına, maddi ve manevi anlamında büyük kayıplar vereceğine delalet eder.

Bu rüyayı gören kişinin yüzü hiçbir anlamda gülmez ve hayatı boyunca korktuğu şeyler ile yüzleşmek zorunda kalır.

Rüyada Tam Altın Görmek

Rüyada tam altın görmek:

Rüya sahibi için pek de hayırlı anlamlara gelmez.

Rüya sahibinin dertlerini iyice büyüdüğü, son zamanlarda işlerinin yolunda gitmeyeceği, başına gelen talihsiz olaylar sonucu problemlerinin ve borçlarının çok olacağına işaret eder.

Üzüntüye, gözyaşı dökmeye ve olumsuz düşüncelere yorulan bu rüyayı gören kişi çevresindeki kişilere ve olaylara karşı şüpheye kapılır.

Rüyada Altın Külçesi Görmek

Rüyasında külçe altın gören kişi:

Maddi anlamda gücünü kaybeder.

Maddi kazanç elde etmek için girişeceği işlerde başarılı bir sonuç elde edemez ve ticari hayatında oldukça şansız bir süreçten geçer.

Rüya sahibinin çevresinde geçindirmesi gereken kişiler varsa bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeker.

Bu rüya aynı zamanda, rüya sahibinin çevresinde, sırtından geçinmeye çalışan kişiler olduğunu gösterir.

Rüyada Sahte Altın Görmek

Rüyada gerçek altın görmekten daha hayırlı olan bu rüya:

Birçok alime göre rüya sahibi için şanslı bir olay yaşamaya ve bol kazanç sağlamaya delalet eder.

Rüyayı gören kişi kısa zamanda büyük bir mal mülk sahibi olur.

Borçları varsa kısa sürede öder, kazandığı paralar kendisine fayda sağlamakla birlikte çevresindeki kişilere de fayda sağlar.

Rüya sahibini şanslı günler beklemektedir.

Ancak bazı alimler ise bu rüyayı kandırılmak, çevresinde sahte insanlarla yaşamak, boş yere umutlanmak ve dünya malına düşkün olmak şeklinde yorumlamaktadırlar.

Rüyada Altın Anahtar Görmek

Bu rüya:

Hayırlı günlerin geleceğini simgeler.

Aynı alandan para kazanmaya, tehlikeli düşmanlar ile baş etmeye, iş hayatında sevilmeye ve saygı duyulmaya delalet eder.

Rüya sahibinin üzüntülerini bir kenara bırakarak kendisine ve çevresine yardımcı olacağına,

Büyük bir düğün yapılacağına,

Başarılı günlerin çok yakında geleceğine ve

Ticari anlamda büyük bir kazancın elde edileceğine işaret eder.

Rüyada Altın Ziynet Eşyaları Görmek

Oldukça hayırlı ve müjdeli bir rüyadır.