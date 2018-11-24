Rüyada altın görmek ne demektir? İşte rüyada altın görmeye dair rüya tabirleri

Rüya tabirleri, gördüğümüz ve gün boyunca aklımıza takılan herhangi bir rüyanın ne anlama geldiği hakkında fikir verir. Rüyalarımızın ruhsal olarak günlük yaşantımızda başımızdan geçen olaylarla ilgisi olduğu gibi geleceğe dair bazı olaylara işaret de edebilir. Bu rüyalar arasında yer alan rüyada altın görmek ve bunun farklı hallerine dair rüyaların ne anlama geldiğini başlıklar halinde haberimizde derledik. RÜYADA ALTIN GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada altın görmeye dair farklı manaların olduğu söylenmiştir. Genel olarak rüyada altın görmek, dileklerinizin gerçekleşeceğine, sevinç ve mutluğa işaret olarak sayılır. Gerçekleşecek olacak dilekleriniz maddi veya manevi olabilir. Bundan dolayı bir rahata, huzura erme durumu söz konusudur. Maddi-manevi arzularınızın gerçekleşmesi sırasında yakınlarınızdan bir destek görebilirsiniz. Rüyayı gören kişi hasta ise rüyada altın görmek yakın bir zamanda şifaya kavuşacağı anlamına gelir. Altınla ilgili bir rüya gördüyseniz ve bir işe atılacaksanız, bu işte başarılı olacağınız ve yolunuzun açık olduğu anlamına gelir. Yani el atacağınız işlerde beklentinizin üstünde büyük başarılar kazanacak ve çevrenizden büyük takdir toplayacaksınız.

Rüyada altın görmek bazen yakın çevrenizdeki kişilere karşı duyduğunuz şüphelerin gereksiz olduğuna da işaret eder. Fakat bazen ise rüyada görülen altın, çevrenizde dolaşan dedikodu anlamına gelebilir. Altın görmenin farklı bir şeklinde ise önemli bir kişi hakkında çok gizli ve ciddi bir bilgi sahibi olacağınız anlamına gelebilir. Altın rüyada görülen şekle göre anlamı değişen bir semboldür. Kişiliğin iyi ve değerli yönlerine işaret eden altın, aynı zamanda güç, nüfus ve parayı simgeler. Bunun dışında altın görmek, rüyayı gören kişinin sahip olduğu bazı niteliklerin farkında olmadığına da delil olarak sayılır. Rüyada altın görmek, gelecekten emin olmanız, her şartta başarılı olacağınız, önemli ciddi ilişkilere adım atacağınız, şanslı bir zamana gireceğiniz anlamına gelebilir. Rüyada altın ile ilgili duruma göre bir şeyleri saklamaya çalışmak, bir dostunuz ile aranızın bozulacağı, bir işin üstesinde gelebilmek şeklinde farklı yorumlara sahiptir. Şimdi rüyada altın görmenin tabirlerine bakalım.

RÜYADA ALTIN GÖRMENİN TABİRLERİ Rüyada altın gömmek Rüya altın gömmek kendiniz hakkında bir şeyler saklamaya çalışıyor olduğunuzu göstermektedir. Rüyada altın madeni görmek Rüyada altın madeni görmek başarı ve zenginlik göstergesidir. Rüyada altın kaybetmek Rüyanızda altın kaybetmeniz aynı altın tozu gibi yorumlanmaktadır. Hayatınızda önemli olan bir kişi veya bir nesneyi kaybetmiş olabilirsiniz. Bu kaybınız sizi, kendinizin bile fark etmediği kadar üzmüş. Bu üzüntü bir suçluluk duygusunun da tezahürü olabilir. Rüyanızdaki altın kısaca sizin için değerli olan maddi ve manevi her şeyi simgeleyebilir. Rüyanızda gördüğünüz durumlarla birlikte yorumladığınızda aslında bilinçaltınıza neleri ittiğinizi açığa rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Rüyada birinin altın vermesi Rüyada birinin size altın veriyor ve veren kişi eğer ölmüş biriyse yakında sıkıntı ve dertten kurtulacağınız anlamına gelir. Fakat verilen altını almamış iseniz bazı insanlar sizin canınızı bir konu yüzünden sıkacak demektir. Rüyada size verilen altın büyük miktarda mesela külçe altın ise çalışan iseniz işyerinizde yüksek bir makama gelecekseniz, iş sahibi iseniz yeni bir işe et atacaksınız demektir.

Rüyayı gören kişi kadın ve altını veren kişi erkek ise, bu rüyayı gören kişinin bir erkekle gizli bir ilişki yaşayacağına ve bu durumun yakın bir zamanda ortaya çıkacağına işaret eder. Rüyada altın dağıtmak Rüyanızda çok miktarda altın altın sahibi olduğunu görüyorsanız ve bu altınları dağıtıyorsanız yakın zamanda borçlarınızdan kurtulacaksınız demektir. Fakat rüyanızda bir kişiye altın veriyor ve verdiğiniz altın kırık, bozuk, ezilmiş ise bu kişi ile bir tartışma yaşayacaksınız demektir. Tam tersi durumunda bir kişi ise bozuk altın veriyorsa yorum aynı şekildedir. Hamile kadının rüyada altın görmesi Hamile bir kadının rüyasında altın görmesi, bebeğin kız olacağının müjdecisidir. Rüyada altın saklamak Rüyanızda altın bulup, bu altınları sakladığınızı görmeniz yakın zamanda, size şaşırtıcı bazı sırlar verileceği anlamına gelir. Rüyada altın para basmak Bu rüyayı gören kişi, dinin temel vazifelerini yerine getirmeye başlayacak ve dini yaşamı hayatının içerisinde daha fazla yer tutacak anlamına gelir.

Rüyada altın toplamak Rüyanızda altın topladığınızı görmeniz yeni bir işe gireceğinizin veya bir işyeri açacağınızın habercisidir. Rüyada altın bulduğunu görmek Rüyanızda bir tane altın bulursanız, size emanet edilen mal sebebiyle şahitlik yapmak durumunda kalacaksınız demektir. Bir diğer yoruma göre ise böyle bir rüya, gerçek yaşamınızda da altın bulacağınıza delalet eder. Eğer bulduğunuz altınlar 5 tane ise, yakın zamanda namaz kılmaya karar verebilirsiniz. Rüya altın bulmak kendi içinizde değerli bir şey keşfettiğinizi gösterir. Bu bazı gizli yetenekler ya da bilgi olabilir. Altın bulduktan sonra, altının erimesi veya kaybolması, rüyayı gören kişinin annesinden dolayı kısa süreli bir üzüntü yaşayacağını işaret eder. Rüyada sahte altın görmek Rüyanızda gerçek zannettiğiniz ve sonradan sahte olduğunu anladığınız altın görmeniz, bir arzunuzun tam gerçekleşecekken bir anda işlerin ters gideceği ve arzunuzun gerçekleşmeyeceği manası taşır. Rüyada altın bilezik görmek Rüyasında altın bilezik gören bir kişi, beklemediği bir yerden zenginliğe kavuşur.

Rüyada altın kıyafetler giymek Rüyanızda altından yapılmış kıyafetler kuşandığınızı görmeniz, seçeceğiniz eşin sizinle eşit statüde olmayacağı anlamını taşımaktadır. Rüyada altın külçesi görmek Altın külçesi her ne kadar olumlu bir anlama sahipmiş gibi görünse de, eski rüya tabircilerine göre bunun tam zıttı bir anlama sahiptir. Rüyasında altın külçesi gören kişi, maddi kayba uğrar. Rüyada evin altına dönüşmesi Rüyasında evinin altına dönüştüğünü gören kişinin evinde yangın çıkar. Rüyada ellerin altına dönüşmesi Elleriniz altına dönüşürse, çalıştığınız işle ilgili sıkıntılı bir döneme girersiniz. Rüyada altın işlemek Rüyanızda altını şekle sokan ve madenden çıkaran bir işçi görmeniz size yol gösterecek ve yanlışlarınızı dürüstçe söyleyecek bir dosta işaret eder. Rüyada altın işleme ustası olmak Rüyada altını işleyen bir usta veya kuyumcu görmeniz neşe ve mutluluğu temsil eder. Bir diğer taraftan kuyumcu görmek bir çocuğunuzun olacağının müjdesi olabileceği gibi etrafınızda dönen hile ve yalanların da tezahürü olabilir.

Rüyanızda altın ustası, altın bir ziynet eşyasının üzerini değerli taşlarla süslüyorsa; düşmanlarınızla anlaşma sağlayacaksınız demektir. Etrafınızdaki kötü kişilerden kurtulacaksınız. Aynı zamanda bu rüya olumsuz bir dönemin sonu, bolluk ve bereket dolu bir dönemin başlangıcı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada altın hurdası görmek Altın hurdası görmek aile ve dost çevrenizde sizi hoşnut edecek kişilerin olduğunu ifade eder. Rüyada altın eşyalar görmek Rüyada altın eşyalar görmek, mutlu günlerin sizi beklediğinin habercisidir. Rüyanızda altından yapılmış yemek takımları, bardaklar veya tabaklardan yemek yer veya bir şeyler içerseniz sıkıntılarınız yakın zamanda geçecektir. Rüyada altın ziynet eşyaları görmek Rüyada görülen altın ziynet eşyaları her zaman olumlu yorumlanır. Rüyada altın gerdanlık görmek Rüyanızda gördüğünüz altın gerdanlık; eğer rüyayı gören kadınsa evliliğe, eğer rüyayı gören erkekse devlet kapısında gireceği bir iş ve saygınlığa işaret eder. Rüyada altın yüzük gömek

Rüyada altın yüzük takmak, evlilikle müjdelenir. Rüyada altın kolye görmek Rüyada görülen altın kolye hayırlı kabul edilmektedir. Mutlu olacağınız haberler ve gelişmeler yaşayacaksınız. Rüyada altın taç görmek Rüyada görülen altından yapılmış bir taç güç, onur ve saygınlığı simgeler. Aynı zamanda bilinç ya da ruhsal farkındalığın daha yüksek seviyelerine ulaşacağınızın bir işaretidir. Başarı ve üstesinden geleceğiniz olayları da sembolize ediyor olabilir. Bu rüya yorumlanırken, rüyanızda gördüğünüz taçı kimin taktığı da önemlidir. Rüyada altın yemek görmek Rüyanızda altınları yediğinizi görmüşseniz, ilerleyen dönemlerde birikim yapacaksınız demektir. Rüyada sandık içinde altın görmek Sandıkta veya sandık gibi kapalı kutularda bulunan altınlar yeni mallar edineceğinizin işaretidir. Altınlar eğer kese gibi şeylerle bağlanmışsa rüya yine aynı şekilde yorumlanır. Rüyada altın tutmak Rüyanızda birkaç tane altın parayı tutuyorsanız, karşılaşacağınız bazı olaylardan dolayı kederlenebilirsiniz. Hakkınızda dedikodular dolaşıyor olabilir. Eğer beş adet altın tutuyorsanız, çevreniz tarafından onaylanan bir işe girişebilirsiniz. Bir tane altın tutuyorsanız yeni bir ev alabilirsiniz.

Rüyada altın para basmak Rüyada basılan altın paralar, dini vecibelerinizi yerine getireceğinizin işaretidir. Rüyada resimli altın görmek Rüyada görülen üstünde resim bulunan altınlar, doğru yolu şaşırabileceğiniz konusunda size gelen bir uyarıdır. Gelecek dönemlerde sergileyeceğiniz davranışlar ve vereceğiniz kararlar hususunda ciddiyetle düşünmeli ve ince eleyip sık dokuyarak hareket etmelisiniz. Rüyada altın kaybetmek Bu rüya geleceğe işaret ettiği gibi geçmişi de simgeliyor olabilmektedir. Rüyanızda elinizdeki altınları kaybettiğinizi gördüyseniz dini vecibelerinizi yerine getirmediğiniz manası taşımaktadır. Bir diğer rüya tabirine göre ise kaçıracağınız fırsatları simgeler. Karşınıza çıkacak fırsatları kaçıracak olabilirsiniz. Rüyada büyük altın görmek Rüyada görülen büyük bir altın size verilecek bir emanete veya bir konuda kazanacağınız uzmanlığa işaret eder. Rüyada Allah yazılı altın görmek Rüyada üzerinde Allah yazılı veya Allah’ın isimlerinden biri yazılı bir altın görürseniz yakın zamanda hayırlı olaylarla karşılaşacağınız anlamına gelir.