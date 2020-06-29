Rüyada Asker Görmek: Asker Kıyafeti, Askere Gitmek

Rüyasında gerçekte şehit olan birini yaşıyor olarak görmek ise rüya sahibinin Allah katında muhterem ve hayırlı biri olduğunu, Allah'ın çok sevdiği ve değer verdiği bir kulu olduğuna yorulur.

Hem maddi hem de manevi açıdan büyük güzelliklere işarettir.

Rüya sahibine toplu bir para gelecek, maddi değeri oldukça yüksek mal, gayrimenkul, tarla veya ofis sahibi olacaktır.

Manevi olarak ise bu rüya, rüya sahibini oldukça mutlu edecek ve gururla idame ettireceği bir hayata işarettir.

Rüyada Ateş Eden Asker Görmek

Rüyada ateş eden asker gören kişi:

Gelebilecek tehlikelerden uzaklaşacak, düşmanlardan gelebilecek kötülüklerden kurtulacaktır.

Rüya sahibinin hastalıklarından kurtulacağına,

Hayat refahının tekrardan üst düzeylere çıkacağına,

Hayatında önemli mutluluk verici gelişmelerin yaşanacağına ve

Alacağı mutlu haberleri çevresindeki diğer insanlarla da paylaşarak mutluluğunu katlayacağına işarettir.

Rüyada Asker Olup Düşmana Ateş Etmek

Rüyasında asker olup düşmana ateş ettiğini gören kişi:

İnancını geri plana atmadan bir mücadele sürdürecek, bu mücadele sonucu düşmanlarını al aşağı edecek ve hedeflemiş olduğu zorlu yolda yürüyerek başarıya ulaşacaktır.

Rüya sahibi hedeflerine ulaşacak, son derece dürüst, temiz bir kalple hareket ederek iyi bir mümin olarak hayatına devam edecektir.

Rüyada Kadın Asker Görmek

Rüyada kadın asker gören kişi:

Önümüzdeki günlerde birçok sorumluluğu tek başına üstlenecektir.

Bu sorumlulukların omuzlarında oluşturacağı ağırlık sebebiyle kendini zaman zaman yorgun, halsiz ve bitkin hissedecektir.

Bu rüya, sıkıntılar ve stresle geçecek bir döneme işarettir. Ancak aynı zamanda rüya sahibi, kendisinden sevgisini esirgemeyecek, saygıda kusur etmeyecek bir kişiyle dünya evine girecektir.

Rüyada Oğlunu Askere Göndermek

Rüyada oğlunu askere gönderdiğini görmek:

Hayırlı ve güzel haberler alınacağına, ailevi sorunların çözülerek mutlu olunacağına, uzun süredir süren sıkıntılardan kurtulup nefes almaya ve uzak mesafede olan aile fertleriyle olan hasretin kısa bir zamanda sona ereceğine delalet eder.

Ailevi sorunlarının üstesinden karşılıklı iletişim ve dayanışma ile gelinecek, yapılacak olan azimli ve disiplinli işlerle iyi yerlere gelinecektir.

Kişi, ailesinin de desteğiyle kendi işinin patronu olacak ve yakın zamanda maddi durumunu da düzelterek daha iyi bir döneme girecektir.

Rüyada Asker Görmenin Psikolojik Yorumu

Bu rüyayı gören kişi için:

Gündelik hayatta yaşanmış olan bazı talihsizlikler veya başarısızlıklar nedeniyle bir güvensizlik hissinin yaşanması sonucu huzursuz ve psikolojik olarak çöküntülü günler yaşanması, rüyayı gören kişinin kendisine olan güvenini yenileme ihtiyacı doğurur.

Bu güven tazeleme ihtiyacı neticesinde, vatani görevin kutsallığının bilinçaltına yerleşmesi ile kişinin rüyasında asker ya da askerlikle alakalı bazı rüyalar görmesi durumuna çok sık rastlanmaktadır.

Bunun yanında sadece güvenlik olarak değil, iş ya da akademik başarıya açlık, mevki hasreti ve maddiyata olan ihtiyaç da sık sık bu rüyaların görülmesindeki bilinçaltı tetikleyicileridir.

Rüyayı gören kişi, hayat refahının artması ve çalışma hayatında başarı kazanması ile beraber, kendisini psikolojik olarak rahatsız eden ve üzülmesine sebep olan her şeyi bertaraf ettiğini hisseder ve hem zihnen hem de ruhen bir rahatlama yaşar. Bu durum çoğu zaman farklı şekillerde yaşansa da, rüyada asker ya da askerlikle ilgili durumlar görülmesi ile de kendisini açığa çıkarır.

