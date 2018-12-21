Rüyada aslan görmek ne demek? Rüyada aslan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Kimi rüyalar insanlar için çok önemli olabilir. Rüyaların hayatları için özel bir anlamı olduğunu düşünenler rüyalarında gördükleri şeyin ne anlama geldiği öğrenmek için rüya tabirlerine başvururlar. Rüyada sık görülen şeylerden bazıları hayvanlardır. Hayvanlardan da aslan rüyada ne anlama geldiği en çok merak edilenlerden biridir. Ormanlı kralı denilen, genellikle güç ve asaletle ilişkilendirilen aslan rüyada ne anlam gelir? Sizin için rüyada aslan görmek ve bununla beraber rüyanın anlamını değiştiren aslan yavrusu, ölmüş aslan, aslan saldırısı, aslan kafası vb. gibi detayları da yazımıza ilave ettik. RÜYADA ASLAN GÖRMEK Rüyada aslan görmek genellikle olumludur ve güç, makam, otorite ile ilişkilendirilir. Rüyada aslan görmek iktidar olma arzusuna; rakiplere , düşman güçlere karşı kişinin kendi alanını belirleme isteğine; itibar kazanmaya, yetki alanlarının genişlemesi veya kısıtlanması gibi konulara işaret eder. RÜYADA ASLANLAR GÖRMEK Rüyada aslanlar görmek kişinin dualarının ve arzularının gerçekleşeceğine, zorlanacağı bir sorunla karşı karşıya geleceğine alamettir. Birçok iş fırsatının yakalanacağına, bozulan işlerin tekrar düzeltileceğine, büyük bir kazanç kapısı kazanılacağına, işle ilgili yeni bir sayfa açılacağına, yakın bir arkadaşla bir yola çıkılacağına, bu yolda çok başarılı işlere imza atılacağına ve iyi bir mevkiye ulaşılacağına rivayet edilir.

RÜYADA ASLAN YAVRUSU GÖRMEK Rüyanızda aslanın yavrusu görmeniz, yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağına, Hamile kadın için ise doğacak erkek çocuğa yorulur. Kendine güvenen, güçlü bir insana ve hayatta başarılı olmak olarak da tabir edilir. Yine rüyada görülen aslan yavrusu çocukla tabir edilir. Ayrıca rüyayı gören kişi bekarsa rüyada yavru aslan görmek mutlu bir evliliğe, evliyse doğacak yeni çocuğa veya ahlaklı ve başarılı çocuklara yorumlanır. Aslan yavrusunu görmek, gören kişi hastaysa şifa bulmasına delâlet eder. RÜYADA ÖLMÜŞ ASLAN GÖRMEK Rüyada ölmüş aslan görmek, güç kaybetmeye, ziyana uğramaya, başa gelecek bela ve sıkıntıya yorumlanır. Yaşayacağınız stresli ve gergin günlere de yorulur. Bunun yanında ölü aslan görmenin olumlu yorumu da vardır. Buna göre rüyada ölü aslan görmek, iyi bir birlikteliğe, zamanla hayalini kurduğu toplu paraya, sıkıntıya düşerek ümit ettiği nimete, sıkıntı çekerek hak edilen az olan kazancının artacağına, zahmetlerinin meyvesini alarak düşlediği ferahlığa şeklinde yorumlanabilir RÜYADA ASLAN SALDIRISI GÖRMEK Rüyasında aslan saldırısına uğramak, rakiplere ya da hasımlara yenilmek ve onların hizmetine girmek olarak yorumlanır. Bunun yanında rüyada aslan saldırısı görmenin dini görevlerinin yerine getiren insana, çiftçilik yapan ve parasını kazanan bir kimseye alamet olarak düşünenler vardır.

RÜYADA UYUYAN ASLAN GÖRMEK Rüyada uyuyan aslan görmek hileli işlerden uzaklaşmaya zekanız ile iyi bir konuma gelmeye sorumluluk almaya ve rakipleri geride bırakmaya bolluğa berekete delalet eder. RÜYADA ASLAN KAFASI GÖRMEK Rüyada aslan kafası görmek ya da aslan başı bulmak kişinin mesleğindeki rütbesinin artmasına işaret eder. Rüyada aslanın her hangi bir uzvunu gören kişi mağlup ettiği kişiden nasiplenecek ve rızıklanacak demektir. RÜYADA ASLAN ISIRMASI GÖRMEK Rüya sahibinin iş hayatında çok büyük bir rakiple karşı karşıya kalacağını ve alt olacağını bildirir. Yanlış hamleler ve kararlar yüzünden işinden olunacağı anlamına gelen rüya, toplum nazarında da itibarsız bir kimse olunacağını bildirir. Aslan ısırması farklı bir yoruma göre de kişinin başka bir kimsenin yardımı ile toparlanacağı ve güç kazanıp, eskisinden de iyi bir hale geleceğini müjdeler. RÜYADA ASLAN GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyada dişi aslan görmek iyi değildir. Zalim, merhametsiz, bencil ve cahil bir kadına işaret eder. Rüyada Aslan Öldürmek

Rüyada aslan öldürmek, kişinin gücüne, başarısına ve zaferine işaret eder. Rüyasında aslan öldüren kişi, hayatında hep başarılı olur ve hep zaferler elde eder demektir.

Rüyada Aslan Sevmek

Rüyayı gören kişinin, yakın bir zaman içinde anlayışlı ve iyi kalpli bir kişi ile ortaklık kurulacağına, sorunlu bir ilişkinin sona erdirileceğine, resmi bir kurumda üst bir makama terfi alınacağına, geçmişte yaşanan bir tartışmanın sebep olduğu maddi ve manevi zararın telafi edileceğine, çok sevilen bir kişinin yaptığı bir hatanın hoşgörü ile karşılanacağına yorumlanır. Rüyada iki aslan sevmek, hem iş hayatı hem aile hayatı içinde çok güzel haberler alınacağına, mutluluk dolu bir döneme girileceğine, yapılan işlerde büyük başarılar elde edileceğine, kardeşlerin birlikte girdikleri işte çok iyi bir noktaya geleceğine ve birden fazla işle uğraşılacağına alamet eder. Rüyada Aslan Kovalaması

Sorunlarla boğuşulan bir işte atılacak adımlar sayesinde bol kazanç elde edileceğine, kötü giden bir birlikteliğin düzeleceğine, üzüntülerin mutluluğa döneceğine, yakın zaman içinde çok azimli bir şekilde çalışılması sayesinde büyük zenginliğe ulaşılacağına, araba ya da ev alma konusunda bazı adımlar atılacağına ve evlat sahibi olunacağına tabir edilir. Yolculuk edileceğine ve yolculuğun yeni fırsatlar getireceğine delalettir. Rüyada dişi aslan kovalaması, zor geçen bir dönemin ardından beklenmedik bir şekilde güzel olaylar yaşanacağı, hayallerin yakın bir zaman içinde gerçeğe dönüştürüleceği, dertlerin aşılacağı, mutluluğun günden güne artacağı, sağlıkla ilgili olan sorunların çözüme kavuşacağı ve ferahlığa çıkılacağı anlamına gelir.

Rüyada Aslan Saldırısından Kurtulmak

Birçok konuda kötü durumların yaşanmasına, büyük bir üzüntü duyulmasına ve tatsızlık çıkmasına sebep olacak bir sorunun önüne geçileceğine, alınteri dökülerek yapılan işten çok büyük bir maddi birikim yapılacağına, zor bir işin üstesinden gelinmesi ile birlikte bazı işlerin hayata geçirileceğine ve bu sayede çok sayıda insana ekmek kapısı açılacağına işaret eder. Rüyada aslan saldırısından kurtulan zebra görmek, sosyal hayat içerisinde ters düşülen bir kişi ile orta yolun bulunacağına, bu sayede sevilen bir kişinin kalbinin kazanılacağına, gezip görmek için bir seyahate çıkılacağına, çok istenen bir şeyin gerçekleşeceğine tabir edilir. Samimi olunan bir kişi ile yola çıkılacağına yorumlanır. Rüyada Aslan Beslemek

Rüya sahibinin başına talih kuşu konacağına rivayet edilir. Alınacak kötü bir haberin ardından yaşanan sorunların zamanla çözüm bulacağına, zararlı bir alışkanlığın terkedileceğine, platonik olarak başlayan bir ilişkinin ilgi duyulan kişiye açılma sayesinde iki kişilik bir hal alacağına, karanlıkların aydınlanacağına ve depresif bir kişilik sergileyen bir akrabanın düzeleceğine alamet eder. Rüyada aslan besleyip büyütmek, farklı bir karakteri olan bir kişinin, etrafındaki kişilerle yaşadığı sorunları çözmesi için kendisine yardım edileceğine, sağlık sorunları yaşayan bir akrabanın maddi ve manevi olarak yanında olunacağına ve çok uzun zamandan beri devam eden bir düşmanlığın sona erdirilmesine önayak olunacağına yorumlanır. Müdürlük gibi üst düzey bir mevkiye terfi alınacaktır.

Rüyada aslan derisi görmek

Rüyada aslanın derisini görmek, ele geçecek mala yorumlanır. Rüyada Aslandan Kaçtığını Görmek

Bir kişi rüyasında aslandan kaçtığını görürse bu olaylardan çabuk etkilenen, içe kapanık ve korkak bir kişiliğe delalettir. Böyle bir kişiliğe sahip olunduğu için kişinin karşısına çıkan fırsatları güzel değerlendiremeyip hepsini elinden kaçıracağına işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre de böyle bir rüya görmek evli kişiler için evlilik hayatında mutlu günlerin son bulması ve büyük tartışmaların yaşanması, bekar kişiler için sonu kötü bitecek bir izdivaç yaşamak ya da iş hayatında oldukça sıkıntılı bir döneme girmek ve elini attığı her işte başarısız olunacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada Kavga Eden Aslanlar Görmek

Rüyada birbiriyle kavga eden aslanlar görmek düşmanlardan kurtulmaya ve daha güçlü bir iradeye sahip olmaya işarettir. Böyle bir rüya kişinin ileride zarar görmemesi adına gözünü daha açık tutması ve çevresindeki insanlara karşı daha dikkatli olması için bir uyarıdır.