Rüyada At Görmek: Atın Koşması, Beyaz At, Siyah At

Rüyada at görmek, bilinç altını ya da tüm ruhu simgeleyebilir. Bazı mitler ve halk masallarında atların konuştuğu söylenir. Rüyada konuşan at, ya bilinçaltının veya onun bir parçasının ya da gerçek benliğin, iç merkezin sesidir. Tüm dileklerin gerçek olacağına ve birçok konuda rahatlayıp, ileriye gidileceğine işaret eder. At aynı zamanda özgürlük, güç ve cinsel enerjiyi de sembolize eder. Bir kısım yorumcular tarafından parasal ödül şeklinde yorumlandığı da olur. Piyangodan büyük ikramiyenin çıkması gibi, kazancın artması gibi. Erkek at iktidar ve güç anlamındadır. Dişi at ise şerefli, onurlu bir kadını temsil eder. Genç ve sağlıklı iyi bir cins at görmek, kuvvetin ve kudretin artacağına, ihtiyar, zayıf, koyu kırmızı ya da kül rengi bir at görmek ise işlerin bozulmasına delalet eder. At aynı zamanda hareketi ifade eder. Bir at özellikle bir aygır cinselliğin simgesi olabilir. Diğer bir anlamı ise nefsin arzu ve istekleriyle tabir edilir. Eğer at huysuzsa nefis de huysuzdur. Eğer at uysal ve itaatkarsa, nefis de uysal ve itaatkardır. Tanrısal mesajın taşıyıcısı olarak da yorumlanabilir. Güç, ilerleme, yaşamı sürdürme enerjisinin yanı sıra mistik anlamda bir yolculuğu da simgeler. Psişik güçler ile ifade edildiği de olur. At aynı zamanda aşılması gereken engelleri aşmak anlamını da taşır. Bağlı at insanın içinde bastırmış olduğu ve çözümlenmesi gereken duygularının çözüme kavuşmasını simgeleyebilir. Bir at ya da atlar bir kişiyi çekiyorlarsa bu rüya duyguları temsil eder. Duyguların kontrolü o kişinin elinde mi yoksa başkalarının mı? Bir at aynı zamanda hayvansallığı taşıyan iç güdüsel enerjiyi de simgeleyebilir. Freud'a göre karşı cinse duyulan ilgiye işarettir. Atı tımarlamak mutlak bir başarıdır. At nalı şans belirtisidir. At binmek ise şanssızlık olarak yorumlanmıştır. Ancak beyaz ata binmek olumludur. Burada atın rengi rüyanın yorumunu önemli ölçüde etkiler. Kaçan bir at görmek bir tanıdık veye arkadaş yüzünden birtakım zararlara girileceğini işaret eder. Atla bir dere, akarsu veya sudan geçmek, talih ve başarının her zaman açık olacağını simgeler. Yaralı ve sakatlanmış at veya atlar görmek arkadaşların üzüntülü olduğu şeklinde yorumlanır. Attan çifte yediğini gören kişi sevdiği insan tarafından reddedilecektir. Rüyada bir aygır görülürse bol kazanca ve çok iyi günlere, bir kısrak görülürse işte başarıya, mutluluğa, bir tay görülürse yeni bir işe, yeni girişimlerin çok iyi sonuçlanacağına, fikirlerin, görüşlerin taktir edilip destekleneceğine ve ödüllendirileceğine işaret eder.

Rüyada beyaz at görmek

Rüyada görülen beyaz at, olumlu düşünceye ya da bu düşüncenin gücüne işarettir. Beyaz saflık, temizlik anlamında değerlendirilecek olursa tüm saf, masum düşüncelerin, isteklerin olacağı anlamında da yorumlanır. Rüyada beyaz at görmek aynı zamanda hayırlı bir evlat ve evlilik olarak yorumlanır. Bu nedenlerden dolayı rüyada beyaz at görmek her şekliyle olumlu düşüncelere yorulur. Rüyasında beyaz at gören kişilerin endişe etmesine gerek yoktur. At birçok inanca göre murada işaret eder, beyaz renk ise duruluğu ve saflığı temsil eder. İkisinin bir olduğu durumlarda da ortaya çıkan niyet genellikle iyidir.

Rüyada siyah at görmek

Rüyada siyah at görmek bir aldatmaya işaret eder. Ayrıca siyah atlar cenaze törenlerini çağrıştırır. Siyah at içsel bir huzursuzluğu, bir düşmanı, beklenen bir sıkıntıyı anlatıyor olabilir. Rüyada siyah at görmenin tam anlamı, kişinin o anki durumunu doğru değerlendirmesi ile ortaya çıkar. Eğer kişinin kendisi ile ilgili bildiği bir gerçek varsa ve rüyasında siyah at görmüş ise, bu rüyanın anlamını bu doğrultuda yorumlayabilir. Ancak elinde bir bilgi olmayan insanlar, yaşadıkları olayları derinlemesine inceleyerek nereden zarar görebilecekleri ile ilgili karar verebilirler.