Rüyada Ateş Görmek: Alev Görmek, Ateş Yakmak, Yanmak

Halk arasında rüyada görülen ateşin olumsuz olduğuna dair çeşitli inanışlar olsa da rüya tabirleri ile uğraşan alimler tarafından rüyada ateş görmek hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlanmıştır. Rüyanın şekli, geçtiği mekan gibi unsurlara göre anlamı değişmekle birlikte rüyada ateş görmek kimi zaman çok hayırlı haberlerin, kimi zaman da şerrin habercisi olabilir. Rüyada Ateş Görmek Rüyada ateş görmek: Aniden gelen bir habere ve rüyayı gören kişinin işlerinin açılacağına işarettir.

Rüyasında ateş gören kişinin kendine ait bir iş yeri varsa işleri bereketlenecek, kazancı artacak demektir.

Eğer bir yerde çalışıyorsa da genel anlamda kazancının artacağına, önceden yaptığı yatırımların karşılığını alacağına yorulur. Rüyada Köz Ateş Görmek Rüyada dumanı sönmüş, köz ateş görmek: Danyal (a.s) tarafından rüyayı gören kişinin çok yakın bir zaman diliminde yüksek makamdan biriyle yahut bir devlet yöneticisiyle tanışacağına yorulur.

Bu tanışma yalnızca bir karşılaşma olarak kalmayacak, rüyayı gören kişinin bu yüksek makamdaki kişi ile çok yakın sosyal ilişkileri olacak demektir. Köz ateş görmek bazı alimler tarafından sakin, huzurlu bir ömürden sonra gelecek rahat bir ölüme yorulur. Rüyayı gören kişinin güzel bir hayat geçirdikten sonra acı çekmeden eceli ile öleceğinin işaretidir. Rüyada Alevli Ateş Görmek Rüyada alevli, yanmakta olan bir ateş görmek: Rüya sahibinin küçük bir sermaye ile gireceği bir işten hiç beklemediği oranda büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder.

Çok gelir getirmeyeceği düşünülerek açılan bir dükkanın bereketli kazanca yol açması ve bir holding kadar büyümesi gibi beklenmeyen ama olumlu sonuçlara yorulur. Rüyada Harlı Alev Görmek Rüyada harlı alev görmek: Başlarda kötü giden bir işin zamanla düzeleceğinin işaretidir.

Bu iş maddi ya da manevi olabilir; rüyayı gören kişinin yaptığı bir yatırım kötüye gidiyor olabilir, meslek hayatı yolunda gitmiyor olabilir yahut yeni tanışıp anlaşamadığı, kötü biri olduğunu düşündüğü biri olabilir.

Rüyada harlı, güçlü bir alev görmek bu tür işlerin başta kötü görünmelerine rağmen toparlanacağına ve iyiye gideceğine yorulur. Rüyada Ateş Yakmak Rüyada ateş yakmak: En basit haliyle sağlam temelleri işaret eder.

Rüyasında ateş yaktığını gören kişi özel hayatında çok sağlam ilişkiler kuracak; aşk ilişkisi ve arkadaşlık ilişkileri bu sağlam temellerin üzerinde yükseleceğinden ilerde yaşanacak sıkıntılardan hasarsız kurtulacaktır.

İş hayatında da yaptığı yatırımları kılı kırk yararak seçecek, bu şekilde verdiği kararlar sayesinde belki de az bir çaba harcayarak büyük gelir elde edecek demektir. Rüyada Ateş Yakmaya Çalıştığını Görmek Rüyada ateş yakmaya çalışmak ama yakamamak: Ne yazık ki uzun süredir çaba harcanan bir şeylerin olmayacağının ya da bir süre daha erteleneceğinin işaretidir.

Rüyasında çakmak, kibrit gibi bir araç kullanarak ateş yakmaya çalışmak ama yakamamak birçok alim tarafından kişinin bulunduğu işte dikkate değer bir başarı gösteremeyeceğine yorulur. Rüyada Birinin Ateş Yaktığını Görmek Rüyada başka birinin ateş yaktığını görmek: Yenilenmenin bir belirtisidir.

Rüyasında birinin ateş yaktığını gören kişi iş olsun, sosyal ilişkiler olsun hayatının hemen her alanında tüm eski alışkanlıklardan kurtulacak, sıfırdan yeni bir hayata başlayacaktır.

Yaşamakta olduğu hayattan memnun olmamasına rağmen değişiklik yapmaktan çekinen kişilere bir mesaj, müjde olarak yorumlanan bu rüya hayatını yeni baştan inşa edecekler için olumlu bir gelecek vadeder. Rüyada Isınmak İçin Ateş Yaktığını Görmek Rüyasında ısınmak için ateş yaktığını gören kimse: Çevresindeki insanların yaralarına merhem olacak demektir.

Bu yardım bir yakın akrabanın tedavisini, masraflarını üstlenmek gibi maddi bir yardım olabileceği gibi kimsesi olmayan birinin dertlerini dinlemek, bir yetime yardımcı olmak, lızgınlığından dolayı zarar görmek üzere olan birini sakinleştirmek gibi manevi bir yardım da olabilir.

Genel olarak rüyasında ısınmak için ateş yaktığını gören kişinin, çevresine bir yardımı dokunacağının işaretidir bu rüya.

Ayrıca rüyasında ısınmak için ateş yaktığını gören kişi eğer bunu karanlık, soğuk bir kış gününde yapıyorsa bu rüyanın anlamı zenginliktir. Rüyada Işık Vermesi İçin Ateş Yaktığını Görmek Işık vermesi için yakılan ateş: Menfaate ve berekete işarettir.

Rüyasında ışık kaynağı olarak bir ateş yaktığını gören kişi maddi ve manevi hedeflerine bir bir ulaşacaktır

. Ayrıca bir devlet büyüğü ile tanışacak, aralarında oluşacak dostluk bağı sayesinde bu devlet büyüğü ona kol kanat gerecektir.

Bu sayede çevresindeki insanların fitne fesadından kurtulacağının, maddi kazançları katlanarak artacağının ve saygıdeğer biri olarak hayatına devam edeceğini gösterir. Rüyada ışık vermesi için ateş yakmanın bir diğer anlamı da rüyayı gören kişinin uzun süredir ikilemde olduğu bir konuyla ilgili bir aile büyüğüne içini açıp kendi hayatı için çok faydalı olacak tavsiyeler alacağıdır.

Rüyada Mangal Yakmak Rüyasında mangal yaktığını gören kişi: Hayatıyla ilgili radikal kararlar alacaksa bu kararların hayırlı sonuçlar doğuracağını işaret eder.

Bu kararlar iş hayatıyla ilgili olabilir.

Diğer insanlar tarafından alakasız ya da getirisiz görünen projelere ani bir karar ve cesaretle girmek sonucunda büyük bir başarı elde edilecektir.

Rüyasında mangal yaptığını gören kişi aldığı bu radikal kararlar sayesinde daha önce hiç olmadığı karar başarılı ve zengin olabilir. Rüyada Ateşte Et Pişirmek Rüyasında bir ateş kaynağında ya da mangalda et pişirdiğini gören kişinin: Çevresinde sinsi, ona zarar verip arkasından dedikodusunu yapan birinin olduğu anlamına gelir.

Ayrıca rüyasında et pişiren kişinin o eti yemesi halinde çok büyük bir servete kavuşacağının da habercisidir.

Halihazırda bulunan kazancın bereketlenmesi yahut Allah yolunda harcanması gibi anlamlara da gelir. Rüyada Ateşe Odun Atmak Rüyada ateşe odun atmak: Rüyayı gören kişi için çok hayırlıdır.

Rüyasında yanmakta olan bir ateşi beslediğini, odun ya da kömür attığını gören kişinin yaşadığı tecrübeler ve yaptığı ibadetler sayesinde imanı artacak demektir. Rüyada Ateş Yakmak İçin Odun Toplamak Ne yazık ki rüyada odun toplamanın pek olumlu rivayetleri yoktur. Rüya tabirleri ile uğraşan alimlere göre odun: Kötü söze, iftira ve dedikoduya işarettir.

Rüyasında odun topladığını gören kişi özellikle yakın çevresindeki kişiler hakkında çok fazla dedikodu yapacak hatta belki bu kişilere iftira atacaktır.

Bu yaptıklarının duyulması halinde sosyal yaşantısında çok ciddi sorunlar yaşayacaktır. Rüyada Yangın Görmek Rüyada belirli bir yerle sınırlı ateş görmek: Çoğunlukla olumlu yorulsa da yangın tam tersine yorulur.

Rüyada bir mahallenin ya da şehrin yandığını görmek o yerde çıkacak büyük çaplı bir tartışma ya da çatışmanın işaretidir.

Yangının meydana geldiği yere dışarıdaki düşman ülkeler tarafından bir işgal söz konusu olabilir yahut o yerde yaşayan halk kendi içinde birtakım anlaşmazlıklar yaşayıp bunu kaba kuvvetle çözmeye çalışacaktır.

Ayrıca bu çatışma sonucu büyük bir mal ve can kaybının da yaşanacağına delalet eder. Rüyada önceden çıkmış bir yangına tanık olmak ise: Tereddüt ile girilen, çok gelir beklenmeyen maddi bir yatırım ya da projeden yüklü bir miktarda para kazanılacağına; akıllı yatırımlar yapılarak bu elde edilen paranın rüyayı gören kişiye ömür boyu yetecek kadar zenginlik oluşturacağının işaretidir. Rüyada Bir Yerin Yandığını Görmek Rüyada bir yerin yandığını görmek: Bir hastalığın işareti olarak yorumlanır.

Rüyasında bir yerin yandığını gören kişi daha önce üzerinde durmadığı bir sağlık probleminin aslında büyük bir sıkıntı yarattığını tecrübe edebilir.

Daha önce iyileştiğini sandığı ya da tedavisini yarım bıraktığı bir hastalığı daha vahim belirtiler göstererek nüks edebilir. Rüyada Evde Ateş Yakmak Rüyasında evinde ateş yaktığını gören kişinin: Yakın bir zaman diliminde evleneceğine yorulur.

Rüyasında evde ateş yakmaya çalışıp başarısız olan kişi ise evlenmek istediği halde evlenemeyebilir ya da kötü, kendisini memnun etmeyecek bir evliliğin temellerini atabilir. Rüyasında başka birinin onun evinde ateş yaktığını gören kişi içinse: Bu rüyanın anlamı oldukça kötüdür.

Çevresinde sinsi ve kötü birinin bulunduğuna ve rüyayı gören kişinin bunun farkına varmakta çok geç kalacağına işaret eder.

Evde ateş yakmayı beceren bu kötü kişi rüyayı gören kişiye telafi edilmesi çok zor hasarlar verecektir. Rüyada Evde Ateş Görmek Rüyada evde ateş görmek: O evde çok bilgili ve tecrübeli birinin olduğunun işaretidir.

Rüyasında evde ateş yandığını gören kişi çevresindeki bu insanın kim olduğunu bilmiyorsa en kısa zamanda öğrenmeli ve o kişinin öğütlerini dinlemeli, tecrübelerinden ders çıkartmalıdır.

Eğer kişi rüyasında evde yanmakta olan bir ateşin söndüğünü görüyorsa bu ne yazık ki evde yaşayan o tecrübeli kişinin yakın zamanda vefat edeceğine yorulur.

Rüyasında evinde ateş olduğunu ama duman olmadığını gören kişi işe umre, hac gibi bir ibadet yaparak kutsal topraklara ayak basma şerefine nail olacaktır. Rüyada Yanmak Rüyasında üzerindeki kıyafetlerin alev aldığını, yandığını gören kişinin: Çok yakın bir zaman diliminde yakın dostları ve ailesi ile ciddi anlaşmazlıklar yaşayacağına işarettir.

Her iki tarafın da alttan almaması, suçunu kabul etmemesi üzerine iyice büyüyecek olan bu anlaşmazlıklar, yıllar yılı sürebilecek ciddi küslüklere sebebiyet verebilir. Rüyada Birinin Ateşe Düştüğünü Görmek Rüyada birinin ateşe düştüğünü görmek: Hayırlı bir rüyadır.

Başkasıyla yaşanan anlaşmazlık ya da küslüklerin her iki tarafın da özveri göstermesi sonucu düzeleceğine işaret eder.

Birinin ateşe düştüğünü gören kişi çok eğleneceği, sosyal çevresini genişleteceği ve kafa dağıtacağı bir eğlenceye yahut toplantıya katılacaktır. Bazı alimler tarafından bol maddi kazanca yorulan bu rüyada ateşe düştüğü görülen kişinin rüyayı gören kişiye maddi kazanç elde etmesinde büyük yardımı olacağı düşünülür. Rüyada Başkasının Yandığını Görmek Rüyada başkasının yandığını görmek: Daha önce biriyle yaşanan sorunların çözüleceğine yorulduğu gibi o kişinin sorumluluk ve görevlerini yerine getirmemesi yüzünden rüyayı gören kişinin çok ciddi maddi ve manevi sıkıntılar yaşayacağına da yorulur.

Rüyayı gören kişi rüyasında yandığını gördüğü kişinin sorumsuzluk ve vurdumduymazlığının cezasını ne yazık ki çekecektir. Rüyada Alevde Yanmak Rüyada alevde yanmak: Rüyayı gören kişinin uzun süredir çeşitli sorunlar yaşamakta olduğu aile ve arkadaşlık ilişkilerini sonlandıracağına işarettir.

Bir süredir rahatsız olduğu, o kişiye bunları anlatıp çözmeye çalıştığı halde hiçbir şeyin düzelmemesi üzerine bu kişilerle görüşmeyi kesecektir.

Rüyasında alevde yandığını gören kişi için böylesinin daha hayırlı olduğunu müjdeleyen bir rüyadır bu. Rüyasında yanmakta olan bir ateşe bile isteye girip yanan birinin ise günah olduğunu bildiği bazı işler yapacağına ve bu işlediği büyük günahlar yüzünden cehennemde azap çekeceğine yorulur.

Rüyada Ateşle Yanmak Elinde tuttuğu ya da çevresindeki bir ateşle yandığını gören kişi: İstemediği, onun için kötü olduğunu bildiği bir yola mecbur kaldığı için girer.Daha önceden sonucunu düşünmeden yaptığı bir anlaşma yahut ödemediği bir borç yüzünden olabilir bu. Bu rüya bazı alimler tarafından da kanser, lösemi gibi ciddi ve kronik bir hastalığın habercisi olarak görülmüştür. Eğer rüyayı gören kişi kendiliğinden değil de başka biri tarafından ateşle yakılıyorsa gördüğü o kişidenbir bela gelecektir. Rüyada Vücudunun Yandığını Görmek Rüyada vücudunun yanması rüya tabiri ile uğraşan alimlerin büyük çoğunluğuna göre ne yazık ki kötüye yorulur. Rüyasında vücudunun yandığını gören: Kişi yakın bir zamanda amansız bir hastalığa tutulacaktır.

Bu hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini ise rüyanın gidişatına göre yorumlarlar; rüyasında vücudunun yandığını gören kişi o ateşin söndüğünü de gördüyse bu, iyileşme sürecinin de yakın olduğunun işaretidir. Rüyada Yandığını Hissetmek Rüyada yandığını hissetmek: Olumlu şekilde yorumlanabilir.

Ateş genelde günahları temsil ettiği için alimlerin bir kısmı bu rüyayı kişinin bir hatasının farkına varıp tövbe edeceğinin bir simgesi olarak yorumlarlar.

Eğer kişi rüyasında onu birinin yaktığını hissederse bu, o kişinin gerçek hayatta rüya sahibinin günah işlemesine sebep olabilecek biri olduğu anlamına gelir. Rüyada Karnının Yandığını Görmek Bu rüyanın yorumunu yapan alimler Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Suresi 10.ayette geçen şu cümleyi baz alırlar: "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir" Bu ayet kaynak alınarak yapılan bu yorumda: Rüyasında karnının dışarıdan yarılarak yandığını yahut karnının içinden gelen bir ateşi gören kimse iş hayatında kötü bir yoldadır.

Yaptığı işin kendisi ya da yöntemi haksızdır ve tıpkı ayette söylendiği gibi yetimlerin hakkı olan malları yiyordur.

Alimler tarafından rüyayı gören kişiye bir uyarı olan bu rüya, rüya sahibinin yaptığı işi ya da yöntemi değiştirmezse cehennemlik olacağının apaçık işaretidir. Rüyada Sobada Yandığını Görmek Rüyasında soba, ocak, tandır gibi bir yere düşüp yandığını gören kişi: Aslında çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek, kötü bir olaydan nispeten az zarar alarak kurtulacak demektir.

Birkaç kişinin birlikte giriştiği bir proje yarardan çok zarar sağlayarak rüyayı gören kimse de dahil olmak üzere ciddi bir maddi kayba sebebiyet verebilir.

Bu rüya aynı zamanda aile arasında başkaları tarafından çıkartılacak ciddi bir kavgada suçsuz yere insanlarla arasının bozulacağının işareti olarak da görülür. Rüyada Elinde Ateş Tuttuğunu Görmek Bir kimse eğer rüyasında elinde bir ateş tuttuğunu fakat ondan zarar görmediğini, yanmadığını görüyorsa: Bu, çok güzel haberlerin müjdecisidir. Rüyada görülen ve zarar vermeyen bu ateş güce işarettir.

Bu gücü elinde tutan, yani rüyayı gören kişi yakın bir zamanda büyük bir gücün sahibi olacaktır.

Bu güç fiziksel bir güç de olabilir; makam sahibi olmak gibi prestijli bir güç de. Rüyada Gökyüzünde Ateş Görmek Rüyada gökyüzünde ateş görmek: Sadece rüyayı gören kişinin değil hane halkının, hatta mahalle halkının kazançlarının katbekat artacağına işarettir.

Yakın zamanda bir proje yahut yatırım amaçlı para yatırılan bir yerden misli misli kazanç gelecek ve bu kazancın büyük bir kısmı Allah yolunda harcanacaktır.

Bu rüya aynı zamanda o bölgeye cami, okul, hastane gibi bölge halkının yararına bir yapı yapılacağına da yorulur. Rüyada Ateş Topu Yağdığını Görmek Rüyada gökten yağmur ya da dolu yağar gibi ateş topu yağdığını görmek: Ne yazık ki birçok alim tarafından kötüye yorulur.

Câbiru'l-Mağribî'ye göre rüyada üzerine bu şekilde ateş toplarının yağdığı yer, çok yakın bir zaman diliminde yabancı bir millet tarafından alenen işgal edilecek; çıkan savaş ya da çatışmalarda çok fazla can ve mal kaybı olacak demektir. Rüyada Gökten Lav Yağması Rüyasında gökten lav yağdığını gören kimse için: Bu rüya dökülecek gözyaşına işarettir.

Kişinin hayatında yolunda gittiğini sandığını şeylerdeki ufak tefek sorunlar birikip büyüyerek çok ciddi problemlere yol açacak, sonunda rüya sahibinin bol gözyaşı dökmesiyle ve üzülmesiyle sonuçlanacaktır. Rüyada Alev Topu Görmek Rüyada alev topu görmek: Bazı alimler tarafından işgal, gözyaşı gibi anlamlara yorulsa da bazı alimler tarafından da bol maddi kazanca yorulur.

Alev topunu rüyasında gören kişi yakın zamanda iş hayatında yapacağı ataklar sayesinde kendinden üst makamlarda çalışan kişilerin dikkatini çekecek, maddi manevi kazanç elde edecektir.

Rüyada görülen alev topu aynı zamanda başkası tarafından yapılmış bir yatırım yahut miras gibi, rüya sahibinin çaba harcamaksızın elde edeceği yüklü bir miktar paraya yorulur. Rüyada Ateş Topundan Kaçmak Rüyada ateş topu görmek ama ondan kaçabilmek:

Genel olarak hayra yorulur.

Kişinin kendisini az da olsa etkileyecek, beklenmeyen, kötü bir haber alacağını işaret eden bu rüya, alimlerin çoğu tarafından haberin kendisini etkilememesi dikkate alınarak olumlu olarak sınıflandırılır.

Aynı zamanda, rüyasında ateş topundan kaçtığını gören kimse yakın zamanda sevdiği biriyle ciddi bir konu üzerinde ters düşecek demektir. Rüyada Ateş Üstünde Yürümek Rüyada ateşin üstünde yürümek: Rüyanın sonuna göre hayır ve şer olarak iki şekilde yorumlanır.

Eğer rüyasında ateşte yürüdüğünü gören kişi bu yolun sonunda güvenli bir yere, kara parçasına ayak basıyorsa bu uzun süredir gerçekleşmesini beklediği şeyin tez vakitte sonuca ereceğinin işaretidir.

Fakat rüyasında ateşte yürüyüp durduğu halde o ateşten kurtulamadığını görüyorsa o işin bir sonuca ermeyeceğini ve bu süreçte harcadığı çabaların kendisine çok şeye mal olacağını gösterir. Rüyada Ateş Üzerinde Yalın Ayak Yürümek Rüyasında ateş üzerinde çıplak ayaklarla yürüdüğünü gören kişiye : Çok büyük bir başarı müjdelenmektedir.

Başlangıçta herkesin imkansız olarak gördüğü bir işe girip bu işi alnının akıyla başaracağını; bu şekilde birçok kişinin dikkatini çekeceğine ve takdirini toplayacağına işaret eder. Bazı alimler tarafından rüyada ateş üzerinde yalın ayak yürümek, kişinin ateşli bir hastalığa tutulacağına da yorulur. Rüyada Ateş Üstünden Atlamak İslam alimlerinin büyük bir kısmı tarafından rüyada görülen ve ışık, ısı kaynağı olarak kullanılmayan ateş: Cehennem azabının işaretidir.

Rüyasında bu tür bir ateşi görüp içine girmek ya da ondan zarar görmek yerine üzerinden atlayarak yanmadan kurtulan kişiye ise cennetin müjdelendiği söylenir.

Rüyada günahları temsil eden o ateşe girmek yerine rüyayı gören kişi üzerinden atlamış, yani onlardan uzak durmuştur. Bu da öldükten sonra cennete gideceği anlamına gelir.

Benzer şekilde, yanmakta olan alevin üzerinden atlamaya çalışırken yapamayıp içine düşen, yanan kişi imanlı biri olmasına rağmen çeşitli durumlarda günah olanı seçerek cehennemlik olur. Rüyada Suyun Alev Alması Rüyasında suyun ya da deniz, göl gibi bir su birikintisinin alev aldığını gören kişi için: Ne yazık ki bu rüya kötü olayların habercisidir.

Su ve ateş gibi birbirinin zıttı olan iki elementin bir arada bulunması rüya alimleri tarafından hile ile elde edilecek haram bir kazanca ve bu günahla beraber rüyayı gören kişinin hayatının çok zor bir dönemine gireceğini gösterir. Rüyada denizden su çıkması da rüya sahibinin sosyal çevresine yeni giren, aslında hiç de öyle görünmeyen birinin oldukça içten pazarlıklı ve kötü biri olduğunu; rüyayı gören kişiye zarar vereceğini gösterir. Eğer bu alev çok büyüyemeden denizde sönüyorsa, o kişi tarafından rüyayı gören kişinin başına açılacak belalar tez zamanda yok olacaktır. Rüyada Alev Söndürmek Kişinin rüyasında alevi söndürdüğünü görmesi: Genelde olumsuz olmakla birlikte rüyanın geçtiği mekana göre farklı şekillerde yorumlanır.

Soba, şömine gibi ısı veren bir alevi bile isteye söndürdüğünü gören kişinin evinin kazancı ve elinde bulunan paranın bereketi azalır.

Yattığı yerde yanmakta olan ateşi söndürdüğünü gören kişinin ciddi bir hastalıktan kurtulacağına işaret eder.

Üzerinde kazan ya da tencere olan bir ateşi söndürdüğünü gören kişinin yaşamakta olduğu maddi sorunların çözümünü en kısa zamanda bulacağına yorulur. Rüyada alev söndürmenin bir diğer yorumu da rüya sahibinin kıyıda köşede kalmış, keşfedilmemiş bazı değerli yetenekleri olduğudur. Bu rüyayı gören kişinin çabalaması gerekmeden bir şekilde bu yetenekler, bu potansiyel açığa çıkacak ve rüyayı gören kişiyi mesleğinde hiç beklemediği yerlere çıkaracaktır.